Najseksi muškarac na svijetu Jonathan Bailey: 'Ništa nije seksepilnije od napretka'

Jonathan Bailey otvoreno je govorio o tome kako je to postati prvi otvoreno gay muškarac koji je dobio ovu titulu Najseksepilnijeg muškarca na svijetu 2025. U ponedjeljak, 3. studenoga, 37-godišnja zvijezda filma Wicked otkriven je kao naslovno lice izdanja People Sexiest Man Alive 2025., a vijest je izazvala veliko oduševljenje među obožavateljima.

Glumac iz serije Bridgerton osvrnuo se na "veliku čast" u intervjuu za Forbes u četvrtak, 6. studenoga, i izrazio uzbuđenje zbog značaja koji taj trenutak ima za LGBTQ+ zajednicu, prenosi People.

Foto: Annette Riedl/DPA

"Ništa nije seksepilnije od napretka. Naravno da nisam mogao odbiti tu priliku kada se ukazala ove godine. Postoji nešto posebno u tome kada znaš da možeš prihvatiti takav poziv bez ijedne sumnje, znajući da to ima smisla, da ima utjecaj, ali i da je jednostavno nevjerojatna i duhovita čast“ rekao je glumac.

Bailey je priznao da je "odrastao nadahnut seksepilnim muškarcima, kao i mnogim ljudima koji su promijenili način na koji razumijemo sebe u društvu."

Rekao je i da se nada kako će ovaj naslov pomoći LGBTQ+ zajednici:

"Znam što to znači za mene, za onog malog mene, i za mnoge druge. Ovo je trenutak slavlja za puno ljudi", istaknuo je.

Nakon što je Bailey dobio titulu, organizacija GLAAD objavila je priopćenje u kojem je ovaj izbor nazvala „povijesnim trenutkom pop kulture“.

"Ova čast pokazuje koliko je daleko stigla LGBTQ vidljivost u Hollywoodu", rekao je Anthony Allen Ramos, potpredsjednik GLAAD-a za komunikacije i talente.

"Desetljećima su LGBTQ glumci bili isključeni iz razgovora o privlačnosti glavnih junaka i velikih filmskih franšiza. Vidjeti otvoreno gay glumca kako glumi u nekim od najuspješnijih filmova današnjice i kako ga časopis People ovako slavi, šalje snažnu poruku industriji, da publika svugdje zna da je autentičnost privlačna", rekao je Ramos.