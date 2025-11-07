'Ovo je trenutak slavlja za mnoge ljude', rekao je poznati glumac nakon što je postao prvi otvoreno gay muškarac koji je ponio titulu Sexiest Man Alive prema časopisu People za 2025. godinu
Najseksi muškarac na svijetu Jonathan Bailey: 'Ništa nije seksepilnije od napretka'
Jonathan Bailey otvoreno je govorio o tome kako je to postati prvi otvoreno gay muškarac koji je dobio ovu titulu Najseksepilnijeg muškarca na svijetu 2025. U ponedjeljak, 3. studenoga, 37-godišnja zvijezda filma Wicked otkriven je kao naslovno lice izdanja People Sexiest Man Alive 2025., a vijest je izazvala veliko oduševljenje među obožavateljima.
Glumac iz serije Bridgerton osvrnuo se na "veliku čast" u intervjuu za Forbes u četvrtak, 6. studenoga, i izrazio uzbuđenje zbog značaja koji taj trenutak ima za LGBTQ+ zajednicu, prenosi People.
"Ništa nije seksepilnije od napretka. Naravno da nisam mogao odbiti tu priliku kada se ukazala ove godine. Postoji nešto posebno u tome kada znaš da možeš prihvatiti takav poziv bez ijedne sumnje, znajući da to ima smisla, da ima utjecaj, ali i da je jednostavno nevjerojatna i duhovita čast“ rekao je glumac.
Bailey je priznao da je "odrastao nadahnut seksepilnim muškarcima, kao i mnogim ljudima koji su promijenili način na koji razumijemo sebe u društvu."
Rekao je i da se nada kako će ovaj naslov pomoći LGBTQ+ zajednici:
"Znam što to znači za mene, za onog malog mene, i za mnoge druge. Ovo je trenutak slavlja za puno ljudi", istaknuo je.
Nakon što je Bailey dobio titulu, organizacija GLAAD objavila je priopćenje u kojem je ovaj izbor nazvala „povijesnim trenutkom pop kulture“.
"Ova čast pokazuje koliko je daleko stigla LGBTQ vidljivost u Hollywoodu", rekao je Anthony Allen Ramos, potpredsjednik GLAAD-a za komunikacije i talente.
"Desetljećima su LGBTQ glumci bili isključeni iz razgovora o privlačnosti glavnih junaka i velikih filmskih franšiza. Vidjeti otvoreno gay glumca kako glumi u nekim od najuspješnijih filmova današnjice i kako ga časopis People ovako slavi, šalje snažnu poruku industriji, da publika svugdje zna da je autentičnost privlačna", rekao je Ramos.
