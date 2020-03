'Najteže je bilo stezati grudi u muškim ulogama, jako je bolno'

Jeste li spremni za spektakl? Na male ekrane vraća se plesno-pjevački show “Tvoje lice zvuči poznato”, a u novoj sezoni, koja počinje u nedjelju, 8. ožujka stiže pojačanje. Riječ je o glumici, spisateljici i pjevačici Nives Celzijus (38) koja će transformacije i pozornicu zamijeniti udobnim stolcem. Da, da, pobjednica četvrte sezone spomenutog showa ponovno će se okušati u ulozi žirija, a natjecatelje će ocjenjivati - pravedno.

I sama se prije tri godine našla na meti zlih jezika, ali tijekom 13 emisija pokazala se kao odlična zabavljačica, a zahvaljujući briljantnim transformacijama, postala je miljenica publike. U velikom intervjuu za CaffeTV Nives je otkrila koja joj je najdraža uspomena iz sezone u kojoj je sudjelovala, s kojim članom žirija je odmah kliknula, što joj je bilo najteže u natjecateljskoj fazi, ali i trikove kojima brojni muškarci pokušavaju osvojiti njezino srce.

Kako ste se osjećali kada ste dobili ponudu za sudjelovanje u “Tvoje lice zvuči poznato”?

- Obradovala sam se jer iz prijašnje sezone znam da je to jedno prezabavno i nezaboravno iskustvo. Divno je imati takve poslovne angažmane u kojima se uglavnom stalno smiješ. Ovo je već treći put da sudjelujem u ‘Tvoje lice zvuči poznato’, drugi put kao članica žirija i silno se radujem.

Hoćete li biti stroga ili popustljiva članica žirija?

- Nema tu neke pretjerane strogosti, ali ni popustljivosti. Komentiramo naše kolege, svi su oni talentirani i dobri. Dijele ih nijanse, a i sreća je bitan faktor jer puno toga ovisi i o našoj ‘gljivi’ te zadacima koje im dodijeli.

S kojim članom žirija ste najviše kliknuli?

- Sve ih poznajem već godinama i svi su mi dragi, svatko na svoj način... Ipak, s Indirom provodim najviše vremena, u spremanju, snimanju i slikanju milijun selfija, što ovaj muški dio žirija - Mešin i Navojec - glasno odbija. No vjerujem da ćemo ih do kraja sezone preobratiti i ‘navuć’ na fotkanje i društvene mreže. Maja (Šuput) i Frano (Ridjan) također su prezabavni, vrhunski profesionalci, tako da će nova sezona sigurno opet biti hit.

Koja vam je najdraža uspomena iz sezone u kojoj ste sudjelovali?

- U mojoj sezoni upoznala sam i postala bogatija za nove divne ljude. Jedna od njih je Ivana Mišerić koju sam jako zavoljela od prvog trenutka upoznavanja na snimanju i evo naša ljubav sad traje već tri godine. Naravno, pamtim i pobjedu u četvrtoj sezoni, iako sam bila toliko u šoku da mi je trebalo nekoliko minuta da uopće shvatim da sam pobijedila. U tom periodu dobila sam nevjerojatnu količinu poruka, ljubavi, potpore od poznatih i nepoznatih ljudi koji su me doživjeli u nekom novom svjetlu, prepoznali moje talente. Neposredno nakon showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’ dobila sam i ulogu u main castu serije ‘Čista ljubav’, tako da cijeli taj period pamtim kao poslovno najljepše vrijeme u životu.

Koja vam je bila najdraža maska/kostim? Koliko ste se dugo spremali? Što je najgore što ste morali napraviti u nekoj transformaciji?

- Najdraža maska mi je Shakira, iako se nisam baš proslavila s tom ulogom. S plesačem Marijem Jukićem danima sam vježbala koreografiju, na probi smo bili odlični, a onda sam na snimanju u valjda trećem koraku izgubila ravnotežu i skoro pala. Ali nekako nas žene uvijek zanima kako bi izgledale kao neka superzgodna žena, pa mi je to ipak najdraža transformacija. Najteže mi je bilo stezanje grudi u muškim ulogama. To je prilično neugodan osjećaj.

Koja je bila najzahtjevnija uloga? A koju ulogu ste si priželjkivali, ali je u showu niste dobili?

- Najzahtjevnija je uvijek ona prva. Trese te trema, adrenalin, šibaju te sve moguće emocije. U prvoj emisiji bila sam Baha Man i priprema maske je trajala pet, šest sati. Već u drugoj emisiji kao Prodigy bila sam opuštenija, to je bila baš uloga po mom guštu. A priželjkivala sam biti Sinead O’Connor, 4 Non Blondes i Britney Spears.

Imate li neki savjet za nove kandidate?

- Najbolji savjet koji ja nisam mogla usvojiti je ‘Biti što opušteniji i bez treme’.

Kako su vaši fanovi reagirali kada su saznali da će vas ponovno gledati u showu “TLZP”?

- Budući da je to najdraži TV show gotovo svima u Hrvatskoj, a i šire, naravno da su tu vijest dočekali s oduševljenjem i jedva čekaju da krene. Vesele se, prate i komentiraju sve najave...

Jesu li počele pripreme? Koliko je naporno?

- Kandidati su krenuli s pripremama i njima je sigurno naporno. Naše uloge u žiriju ipak nisu toliko zahtjevne.

Najzabavniji trenutak u showu?

Uvijek je najzabavniji trenutak proslava pobjede, uz pobjedničku pjesmu. Svi smo na nogama uz pobjednika i to je jedna posebna energija, čista pozitiva.

Kako provodite slobodno vrijeme? Imate li ga uopće?

- Imam ga, ali vrlo malo. Nastojim ga iskoristiti za odlazak na trening, neku šetnju u prirodi, knjigu ili jednostavno izležavanje pred televizorom. Prijatelji mi vječno prigovaraju da je gotovo nemoguće izvući me iz kuće na neku kavu ili večeru.

U posljednjem intervjuu najavili ste novi album, ali i knjigu. Kako napreduju projekti? Kad publika može očekivati nešto?

- Vrijedno radim na puno novih projekata. Završavam pisanje četvrte knjige, snimanje dva singla i novog albuma. Radoholičar sam i stalno tražim nove izazove. Trenutačno mi je glavni izazov naučiti voziti bicikl.

Danas su u trendu youtuberi. Kakvo je vaše mišljenje o njima? Prate li ih vaša djeca?

- Sin prati gamere, Taisha prati sve pomalo. Povremeno mi Taisha pokaže neko novo lice. Za neke od tih klinaca nisam ni čula, a realno imaju stotine tisuća followera. Ne stignem to sve popratiti, ali lijepo mi je vidjeti kako su mladi ljudi maštoviti, vrijedni i kako uspješno pronalaze put ka uspjehu.

Rekli ste nam i kako je vaš sin Leone nedavno postao vegetarijanac. Kuhate li još dva ručka ili je to bila samo faza?

- I dalje pripremam dva ručka i istražujem nova jela. Bilo mi je zbunjujuće u početku jer mi dijete koje nije voljelo povrće ni voće (i koje nije baš blagonaklono gledalo na inovacije u kuhinji i nove okuse) preko noći odlučilo postati vegetarijanac. Postepeno sam morala uvoditi u prehranu neke namirnice koje Leone ranije ni u snu ne bi probao, ali snalazimo se. Prihvatio je i voli puno novih jela i drago mi je što je toliko ustrajan u svojoj odluci bez obzira na to što mi je zadao dupli posao.

Počela je korizma. Jeste li se nečeg odrekli? Čega bi ste se voljeli odreći, a ne možete?

- Nisam od onih koji planiraju promjene navika ili životnih vrijednosti prema datumu u kalendaru. Obitelj ionako nosi izazove koji traže odricanja svaki dan.

Neizbježna tema je i koronavirus. Kakvo je vaše mišljenje o tome? Bojite li se?

- Svaku sezonu prehlada i gripe sam u strahu jer mi estradnjaci ne možemo samo uzeti bolovanje i čekati oporavak. Ako ne radimo, ne privređujemo i to je to. Bojim li se korone? Da, bojim se.

Kako ste odlučili promijeniti boju kose? Osjećate li se sad bolje, samopouzdanije? Kakvi su komentari vaših obožavatelja?

- Oduvijek sam željela isprobati tu neku medenu boju kose à la J.Lo, ali eto tek sad se dogodilo. Predložili su mi to kad smo razgovarali o stajlingu za ‘Tvoje lice zvuči poznato’, a moja frizerka Anamarija se razveselila novim izazovima. I eto me sad, prvi put kao biondina. S Markom Grubnićem smo pripremili i neke promjene u stylingu i jedva čekam reakcije gledatelja u u prvoj epizodi.

Jeste li oguglali na negativne komentare na vaše fotografije na društvenim mrežama?

- Vjerojatno već postoje neki statistički podaci koji upućuju na to koji omjer pozitivnih i negativnih komentara znači da ste uspjeli, što znači da su i negativni komentari neizostavan dio uspjeha. Mislim da većinu estradnjaka negativni komentari ni najmanje ne diraju i da bi se svi zabrinuli kad ih ne bi bilo jer bi to značilo da ljudi ne obraćaju pažnju i da ih ne zanimate. Količina hejtera u odnosu na one koji komentiraju afirmativno je uvijek minimalna. No valjda je medijima hejt interesantniji pa nekako uvijek više dođe do izražaja. Na društvenim mrežama me prati gotovo pola milijuna ljudi i većina poruka koje mi svakodnevno stižu su pune potpore i simpatične.

Biste li otišli na estetsku operaciju? Imate li što protiv toga?

- Zasad sam zadovoljna svojim izgledom, volim i njegujem prirodan izgled. Mogla bih komotno svaki dan biti u trenirci i bez šminke da moj posao ne zahtijeva drukčije. Nemam ništa protiv i naravno da ako jednom osjetim potrebu, možda i odem. No to sigurno ne bi bilo ništa pretjerano.

Što mislite o traženju partnera na društvenim mrežama i takvim aplikacijama?

- Taj pristup mi nije pretjerano zanimljiv, ali mi je sasvim razumljivo da postoji veliki broj ljudi koji radije započinje kontakt unutar te neke svoje zone komfora. Ja ipak više volim staromodni način upoznavanja jer mi je taj prvi pogled od presudne važnosti.

Imate li stalne obožavatelje/stalkere na društvenim mrežama? Osim stihova kako vas još pokušavaju osvojiti?

Svatko ima neki svoj pristup i taktiku. Neki pokušavaju poezijom, neki komplimentiranjem, netko pokušava zadiviti autima, brodovima, kućama, neki izjavama ljubavima, netko kombinacijom ljubavi i hejta. No svakodnevno mi stiže toliko poruka da realno stignem pročitati možda 5-10%. Možda mi baš zato i promakne neki superkreativni pokušaj osvajanja.

