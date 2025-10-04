Najutjecajniji ubojica za kojeg nikad niste čuli: Netflix objavio seriju o jezivom Edu Geinu...

Antologijska serija Ryana Murphyja "Monster", koja je već šokirala i zaintrigirala publiku pričama o Jeffreyju Dahmeru i braći Menendez dobila je treći, možda i najjeziviji nastavak. Nova sezona, "Monster: The Ed Gein Story", stigla je na Netflix 3. listopada, a ulogu zloglasnog ubojice i pljačkaša grobova preuzima Charlie Hunnam.

Iako ime Ed Gein možda nije poznato kao Jeffrey Dahmer, likovi koje je njegova stvarna priča nadahnula – Norman Bates, Leatherface i Buffalo Bill, zauvijek su se urezali u kolektivnu svijest kao arhetipovi horora. Njegova istinita priča, međutim, nadilazi svaku fikciju.

Od izolirane farme do kuće užasa

Edward Theodore Gein rođen je 1906. godine u Wisconsinu, a njegovo djetinjstvo bilo je sve samo ne obično. Odrastao je na zabačenoj farmi u Plainfieldu pod čvrstom rukom majke Auguste (u seriji je glumi Laurie Metcalf), fanatične vjernice koja je njega i brata Henryja odgajala u strahu od vanjskog svijeta, učeći ih da je svaka žena, osim nje, grešnica i sotonina zavodnica. Otac George bio je nasilni alkoholičar, čime je patološka veza između Eda i majke postala još jača.

Nakon očeve smrti 1940. godine, tragedije su se nastavile nizati. Četiri godine kasnije, njegov brat Henry preminuo je pod sumnjivim okolnostima tijekom požara na obiteljskom imanju koji je Ed sam započeo. Ubrzo nakon toga, Augusta je doživjela dva moždana udara i umrla 1945., ostavivši Eda potpuno samog na svijetu.

Tada je njegova farma postala morbidni hram posvećen majci. Njezine sobe zaštitio je daskama i čuvao ih netaknutima, dok je ostatak kuće tonuo u prljavštinu i kaos. U toj izolaciji, razvio je fascinaciju pulp magazinima, pričama o nacistima i kanibalima, a posebno ga je zanimala Ilse Koch, poznata kao "Vještica iz Buchenwalda", koja je navodno izrađivala sjenila za lampe od kože žrtava Holokausta.

Zločini koji su šokirali Ameriku

Godinama je Gein živio kao povučeni čudak, sve do 1957. godine, kada je nestanak vlasnice lokalne željezarije, Bernice Worden, doveo policiju na njegova vrata. Ono što su otkrili u njegovoj kući užasa šokiralo je i najiskusnije istražitelje i zauvijek promijenilo poimanje zla u Americi. Pronašli su obezglavljeno i oderano tijelo Bernice Worden kako visi u šupi. Unutar kuće, prizori su bili još gori: zdjele napravljene od ljudskih lubanja, sjenila za lampe i maske od ljudske kože, remen od bradavica, a u vrećici - srce žrtve.

Tijekom ispitivanja, Gein je priznao ne samo ubojstvo Worden, već i Mary Hogan, vlasnice kafića nestale tri godine ranije. Otkrio je i da je godinama noću iskopavao svježe pokopane leševe žena s lokalnih groblja. Njegov motiv bio je stravično bizaran: od dijelova kože želio je napraviti "žensko odijelo" kako bi doslovno mogao ući u kožu svoje majke i postati njezina reinkarnacija. Iako je potvrđeno da je ubio dvije žene, sumnjiči ga se za nestanak još nekoliko osoba, no za to nikada nije pronađeno dovoljno dokaza.

Zašto ne možemo prestati gledati?

Geinovo suđenje bilo je jednako dramatično kao i njegovi zločini. Zbog nasilja tijekom ispitivanja, njegovo početno priznanje proglašeno je nevažećim. Na kraju mu je dijagnosticirana shizofrenija te je proglašen nevinim zbog neuračunljivosti. Ostatak života, do smrti 1984. godine, proveo je u psihijatrijskim ustanovama. Njegov slučaj i danas potiče raspravu o vječnom pitanju: rađaju li se čudovišta ili ih društvo stvara? Kako kaže kriminolog James Alan Fox, "Nitko nije rođeni ubojica... postoji ideja 'lošeg sjemena', ali postoji i loše zalijevanje.", piše Northeastern.

Geinovo djetinjstvo, ispunjeno zlostavljanjem i patološkom indoktrinacijom, bilo je savršen primjer "lošeg zalijevanja".

Upravo ta slojevitost čini njegovu priču toliko privlačnom za Hollywood. Alfred Hitchcock je na njemu temeljio lik Normana Batesa u filmu "Psiho". Kasnije su uslijedili Leatherface u "Teksaškom masakru motornom pilom" i Buffalo Bill u "Kad jaganjci utihnu".

Kako objašnjava profesorica komunikologije Laurel Ahnert, kroz ovakve priče "očajnički pokušavamo objasniti ponašanje koje zdrav mozak ne može razumjeti". Stvaranjem narativa o zlostavljanim genijima, publika se distancira od užasa samih zločina.

Nova serija Ryana Murphyja ide korak dalje, istražujući ne samo Geinove zločine, već i njihov kulturološki odjek, s likovima poput samog Hitchcocka. Čini se da je serija svjesna naše voajerističke prirode, kao što sugerira rečenica iz najave: "Vi ste ti koji ne možete odvojiti pogled."

"Monster: The Ed Gein Story" obećava dubok, intenzivan i neizbježno uznemirujuć zaron u psihu jednog od najbizarnijih američkih ubojica.