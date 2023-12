Najzgodniji muškarac svijeta se pojavio na crvenom tepihu: S glumcem u društvu bila i obitelj

Nedavno proglašen najzgodnijim muškarcem svijeta prema magazinu People, Patrick Dempsey (57), pojavio se na crvenom tepihu na premijeri svog novog filma 'Ferrari'.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Kao pratnja na događaju mu se pridružila i obitelj. Za ruku je držao svoju suprugu Jillian Dempsey (57), a kraj njih su bili i kćer Talula (21) te sinovi, blizanci Sullivan i Darby (16).

Zvijezda serije 'Uvod u anatomiju' posljednji je put cijelu obitelj poveo sa sobom na predstavljanje 'Formula 1' tima Scuderia AlphaTauri u Salzburgu prije tri godine.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Inače, nakon što ga je magazin People proglasio najseksepilnijim muškarcem ove godine, u intervjuu je objasnio s kojim se roditeljskim mukama susreće kao slavna osoba te kako njegova djeca 'žele imati vlastiti identitet' i maknuti se iz njegove sjene.

Također je pojasnio kako će ga djeca sigurno zezati zbog nove titule, ali da zbog njih i ostaje skroman.

- Samo će me ismijavati, zezati me i smisliti sve razloge da mi se rugaju - rekao je pa dodao da je to i dobro jer ga održavaju mladim s time.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Inače, radnja filma 'Ferrari' na čijoj se premijeri pojavio, smještena je u 50-e godine prošlog stoljeća, a prati Enza Ferrarija, legendarnog proizvođača automobila i osnivača najuspješnije F1 momčadi.

Kako je i sam Dempsey već godinama strastveni vozač utrka, ne čudi što je u filmu tumačio lik Piera Taruffija, slavnog talijanskog vozača. U glumačkoj postavi također su se našli Adam Driver, Penelope Cruz i Shailene Woodley. Film koji u kina dolazi 28. prosinca režirao je oskarovac Michael Mann.