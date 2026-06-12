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Nakon nastupa Shakiru su požurivali da siđe s pozornice, a ona je zaplesala sa zaštitarima

Piše Stela Kovačević,
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Nakon nastupa Shakiru su požurivali da siđe s pozornice, a ona je zaplesala sa zaštitarima
Foto: Društvena mreža X

Nakon završetka svog dijela programa, dobro raspoložena Shakira se nastavila zabavljati i kada je odlazila s pozornice. Plesala je čak i na travnjaku

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Pjevačica Shakira (49) bila je glavna zvijezda sinoćnjeg svečanog otvaranja 23. Svjetskog nogometnog prvenstva. Njen nastup gledalo je čak 85.000 gledatelja na stadionu Azteca u Mexico Cityju.

Uz nigerijsku afrobeat ikonu Burna Boya, izvela je službenu himnu turnira, "Dai Dai", i pokrenula spektakl otvaranja koji će se dugo pamtiti.

Nakon završetka svog dijela programa, dobro raspoložena Shakira se nastavila zabavljati i kada je odlazila s pozornice. Plesala je čak i na travnjaku. Na snimkama koje se šire društvenim mrežama vidi se kako je lijepa Kolumbijka više puta zastala kako bi plesala - sama, ali i s ljudima koji su bili oko nje.

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To se nije dopalo osoblju koje je bilo zaduženo za protokol. Pokušali su je požuriti, no ona se nije dala - nastavila je svojim tempom. Čak je s nekima i zaplesala.

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Foto: Kai Pfaffenbach

Podsjetimo, deseci tisuća gledatelja na tribinama i milijarde pred malim ekranima pozdravili su je ovacijama kada je na pozornicu izašla u žutoj vibrantnoj žutoj, mrežastoj kombinaciji majice i bijele suknje. Na nogam

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Osim nje, prije početka programa navijačima se obratila i Salma Hayek, a nastupili su i talijanski tenor Andrea Bocelli i američka pjevačica korejskog podrijetla Ejae.

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