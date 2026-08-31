Organizatori su objavili kako je nepoznata osoba razbila vanjsko staklo i ubacila zapaljivi materijal zbog kojeg je izgorio dio objekta Aero kluba Mihajlo Petrović iz Kraljeva u Srbiji, no da koncert nije upitan.
U Kraljevu podmetnuli požar na lokaciji gdje će pjevati Merlin
Na lokaciji sportskog aerodroma u Kraljevu u Srbiji, gdje je za 5. rujna zakazan koncert Dine Merlina (63), u nedjelju prijepodne buknuo je požar. Organizatori su objavili kako je nepoznata osoba razbila vanjsko staklo i ubacila zapaljivi materijal zbog kojeg je izgorio dio objekta Aero kluba Mihajlo Petrović iz Kraljeva, no da koncert nije upitan.
Dodali su da će poduzeti sve potrebne korake da se spriječe slični pokušaji te osigura potpuna sigurnost publike i imovine te da će se koncert održati kako je planirano. Kako piše Informer.rs, pjevač bi na koncert trebao doći sportskim zrakoplovom.
Merlinov koncert u Kraljevu izazvao je burne reakcije kod dijela javnosti, uz prosvjede i peticiju za zabranu nastupa. Tvrde kako je pjevač ranijim izjavama pokazao nepoštovanje prema srpskom narodu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+