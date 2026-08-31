U Kraljevu podmetnuli požar na lokaciji gdje će pjevati Merlin

Na lokaciji sportskog aerodroma u Kraljevu u Srbiji, gdje je za 5. rujna zakazan koncert Dine Merlina (63), u nedjelju prijepodne buknuo je požar. Organizatori su objavili kako je nepoznata osoba razbila vanjsko staklo i ubacila zapaljivi materijal zbog kojeg je izgorio dio objekta Aero kluba Mihajlo Petrović iz Kraljeva, no da koncert nije upitan.

Sarajevo: Dino Merlin održao treći koncert na stadionu Koševo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Dodali su da će poduzeti sve potrebne korake da se spriječe slični pokušaji te osigura potpuna sigurnost publike i imovine te da će se koncert održati kako je planirano. Kako piše Informer.rs, pjevač bi na koncert trebao doći sportskim zrakoplovom.

Merlinov koncert u Kraljevu izazvao je burne reakcije kod dijela javnosti, uz prosvjede i peticiju za zabranu nastupa. Tvrde kako je pjevač ranijim izjavama pokazao nepoštovanje prema srpskom narodu.