Nakon Severine ženio je Sofiju, a evo koga sada ljubi Igor Kojić

Otkad se prije četiri godine razveo od Severine, ljubavni život Igora Kojića (38) je pod budnim okom javnosti. Svaka nova veza umirovljena nogometaša i sina pjevača Dragana Kojića Kebe pomno se prati, a posebno sad kad su sve glasnija šuškanja da ponovno ljubi.

Nakon nedavna razvoda od Sofije Dacić, koja se pokušava probiti na estradu, srce mu je navodno ukrala Riječanka Nikolina Šaponja (27). Njih dvoje ovih su dana uživali u jednom restoranu, gdje su se držali za ruke i nisu skidali osmijeh s lica. Romantičnu atmosferu dodatno je naglasila pjesma Petra Graše 'Jel' ti reka ko', koju je Nikolina stavila uz njihovu zajedničku fotografiju na Instagramu.

Foto: Instagram

Nikolina i Igor sve se češće pojavljuju zajedno u javnosti. Prošloga listopada viđeni su u VIP loži na koncertu Igorova oca, pjevača Dragana Kojića Kebe, koji je nedavno za Blic komentirao novu sinovu djevojku.

- Lijepa je djevojka, iskreno ću reći. Hoće li biti snaha, Igor odlučuje o tome, ali stvarno mi se sviđa kao osoba, i izvana i iznutra. Na Igoru je, ne bih se miješao. Nikad se nisam miješao u njegove izbore. Ako postane snaha, bit će mu to treći brak. Pa što je problem? Nemam nijednu lošu riječ za bivše snahe. Njegov izbor iz srca je i moj izbor - rekao je Keba.

Nikolina Šaponja domaćoj javnosti i nije sasvim nepoznata. Ova pravnica iz Rijeke pod svjetla reflektora prvi je put stala 2019., kad je ponijela lentu prve pratilje na izboru za Miss Primorsko-goranske županije. Ipak, čini se da joj je modna pista brzo dosadila pa je štikle odlučila zamijeniti politikom.

Foto: Facebook

Ubrzo je postala glasnogovornica Foruma mladih SDP-a i članica Savjeta mladih Grada Rijeke. U jednom intervjuu iz tog doba, dok je još bila aktivna u stranci, na pitanje gdje se vidi za deset godina, Šaponja je dala odgovor koji danas zvuči skoro pa proročanski.

​- Mislim da je život nepredvidiv i da nas može odvesti puno dalje nego što se mi sad i možemo zamisliti. Želim dati maksimum kako bih doista mijenjala stvari u svojoj županiji i svojoj državi. Samo treba ostati optimističan i ustrajan, a trud i rad uvijek se isplate - izjavila je Šaponja.

Foto: Facebook

Igor se, pak, bacio u nekretnine. Fokusirao se na prodaju i iznajmljivanje luksuznih nekretnina u Beogradu