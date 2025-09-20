Nakon Siniše Vuce evo kako je trudna reperica Cardi B srušila Guinnessov rekord...

Reperica Cardi B ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne samo zbog glazbe. Izlazak njezinog dugoiščekivanog drugog studijskog albuma, "Am I The Drama?", obilježen je na spektakularan način – postavljanjem novog Guinnessovog svjetskog rekorda koji je redefinirao granice glazbenog marketinga. U suradnji s trgovačkim lancem Walmart i tvrtkom Wing Drone Delivery, Cardi je svojim obožavateljima priredila nezaboravno iskustvo.

Na dan izlaska albuma, 19. rujna 2025., nebo iznad Sjedinjenih Američkih Država ispunilo se stotinama dronova. U sklopu pomno orkestriranih kampanja, tim koji su činili Cardi B, njezina izdavačka kuća Atlantic Records, Walmart i Wing Drone Delivery uspjeli su u samo jednom satu isporučiti 176 primjeraka albuma izravno na kućne adrese obožavatelja.

Foto: Instagram

Ovaj pothvat službeno je potvrđen kao novi Guinnessov svjetski rekord za "najviše isporuka bespilotnim letjelicama (UAV) u jednom satu". Kylie Galloway, viša izvršna direktorica u Guinnessovoj knjizi rekorda, potvrdila je za TMZ da je postavljen rekord, čime je Cardi B postala prva umjetnica koja je lansiranje albuma povezala s ovakvim tehnološkim dostignućem. Dok je reperica osobno promovirala album, korištenje napredne tehnologije pokazalo se kao potez koji će vjerojatno oblikovati budućnost glazbene industrije.

Foto: MAPE

Ovo nije prvi put da se ime Cardi B upiše u slavnu knjigu rekorda. Zapravo, ona je reperica s najviše Guinnessovih naslova. Prije ovog pothvata s dronovima, već je držao šest impresivnih rekorda, uključujući: najviše singlova na broju 1 ljestvice Billboard Hot 100 za žensku repericu, s hitovima "Bodak Yellow", "I Like It" i "Girls Like You"; najviše istovremenih pjesama na ljestvici Billboard Hot 100 od strane ženskih izvođačica (13 pjesama); prva ženska izvođačica čija je svaka pjesma s albuma ("Invasion of Privacy") dobila platinasti certifikat. Njezin debitantski album "Invasion of Privacy" postao je najstreamaniji ženski rap album u povijesti Spotifyja.

Ovaj najnoviji rekord samo potvrđuje njezin status inovatorice i jedne od najutjecajnijih figura u modernoj glazbi.

Kao što se i očekivalo, vijest o rekordu munjevito se proširila društvenim mrežama. Obožavatelji su izrazili svoje oduševljenje, a platforma X (bivši Twitter) preplavljena je komentarima poput: "Tako se radi ulazak na scenu!" i "Čestitke, rasturaš kao i obično."

Ne, kreativna promocija potaknula je i lavinu duhovitih memova i šala. Mnogi su usporedili njezin pothvat s ispunjavanjem sporednih zadataka (side quests) u videoigrama. "Cardi vani ruši rekorde s dronovima dok ne mogu dobiti ni svoju Amazonovu narudžbu na vrijeme", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Ona skuplja Guinnessove rekorde kao da su Pokémon bedževi." Bez obzira na šalu, opći je konsenzus da je Cardi B ponovno uspjela privući globalnu pozornost na jedinstven način.

Foto: ROBA, ALCE

Album "Am I The Drama?" stiže sedam godina nakon njezinog nagrađivanog debija "Invasion of Privacy". Sadrži 23 pjesme, uključujući ranije hitove poput "WAP" i "Up", impresivan je popis suradnje s glazbenim ikonama kao što su Janet Jackson, Megan Thee Stallion, Lizzo, Selena Gomez i Tyla. Album je već na dan izlaska dobio platinasti certifikat RIAA-e i zasjeo na vrh iTunes ljestvice. Poznat po svojoj izravnosti, album sadrži i nekoliko pjesama u kojima se Cardi B navodno obračunava s rivalima poput Offseta, BIA-e i JT-ja.

Uz izlazak albuma, najavila je i veliku turneju pod nazivom "Little Miss Drama Tour", koja kreće u 2026. godinu. Ovim potezima Cardi B ne samo da je osigurala komercijalni uspjeh, već je još jednom dokazala da je majstorica spektakla, uspješno spajajući glazbu, tehnologiju i pop kulturu u nezaboravan događaj.