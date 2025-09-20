Ovo nije prvi put da se ime Cardi B upisuje u slavnu knjigu rekorda. Zapravo, ona je reperica s najviše Guinnessovih titula. Prije ovog pothvata s dronovima, već je držala šest impresivnih rekorda
Nakon Siniše Vuce evo kako je trudna reperica Cardi B srušila Guinnessov rekord...
Reperica Cardi B ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne samo zbog glazbe. Izlazak njezinog dugoiščekivanog drugog studijskog albuma, "Am I The Drama?", obilježen je na spektakularan način – postavljanjem novog Guinnessovog svjetskog rekorda koji je redefinirao granice glazbenog marketinga. U suradnji s trgovačkim lancem Walmart i tvrtkom Wing Drone Delivery, Cardi je svojim obožavateljima priredila nezaboravno iskustvo.
Na dan izlaska albuma, 19. rujna 2025., nebo iznad Sjedinjenih Američkih Država ispunilo se stotinama dronova. U sklopu pomno orkestriranih kampanja, tim koji su činili Cardi B, njezina izdavačka kuća Atlantic Records, Walmart i Wing Drone Delivery uspjeli su u samo jednom satu isporučiti 176 primjeraka albuma izravno na kućne adrese obožavatelja.
Ovaj pothvat službeno je potvrđen kao novi Guinnessov svjetski rekord za "najviše isporuka bespilotnim letjelicama (UAV) u jednom satu". Kylie Galloway, viša izvršna direktorica u Guinnessovoj knjizi rekorda, potvrdila je za TMZ da je postavljen rekord, čime je Cardi B postala prva umjetnica koja je lansiranje albuma povezala s ovakvim tehnološkim dostignućem. Dok je reperica osobno promovirala album, korištenje napredne tehnologije pokazalo se kao potez koji će vjerojatno oblikovati budućnost glazbene industrije.
Ovo nije prvi put da se ime Cardi B upiše u slavnu knjigu rekorda. Zapravo, ona je reperica s najviše Guinnessovih naslova. Prije ovog pothvata s dronovima, već je držao šest impresivnih rekorda, uključujući: najviše singlova na broju 1 ljestvice Billboard Hot 100 za žensku repericu, s hitovima "Bodak Yellow", "I Like It" i "Girls Like You"; najviše istovremenih pjesama na ljestvici Billboard Hot 100 od strane ženskih izvođačica (13 pjesama); prva ženska izvođačica čija je svaka pjesma s albuma ("Invasion of Privacy") dobila platinasti certifikat. Njezin debitantski album "Invasion of Privacy" postao je najstreamaniji ženski rap album u povijesti Spotifyja.
Ovaj najnoviji rekord samo potvrđuje njezin status inovatorice i jedne od najutjecajnijih figura u modernoj glazbi.
Kao što se i očekivalo, vijest o rekordu munjevito se proširila društvenim mrežama. Obožavatelji su izrazili svoje oduševljenje, a platforma X (bivši Twitter) preplavljena je komentarima poput: "Tako se radi ulazak na scenu!" i "Čestitke, rasturaš kao i obično."
Ne, kreativna promocija potaknula je i lavinu duhovitih memova i šala. Mnogi su usporedili njezin pothvat s ispunjavanjem sporednih zadataka (side quests) u videoigrama. "Cardi vani ruši rekorde s dronovima dok ne mogu dobiti ni svoju Amazonovu narudžbu na vrijeme", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Ona skuplja Guinnessove rekorde kao da su Pokémon bedževi." Bez obzira na šalu, opći je konsenzus da je Cardi B ponovno uspjela privući globalnu pozornost na jedinstven način.
Album "Am I The Drama?" stiže sedam godina nakon njezinog nagrađivanog debija "Invasion of Privacy". Sadrži 23 pjesme, uključujući ranije hitove poput "WAP" i "Up", impresivan je popis suradnje s glazbenim ikonama kao što su Janet Jackson, Megan Thee Stallion, Lizzo, Selena Gomez i Tyla. Album je već na dan izlaska dobio platinasti certifikat RIAA-e i zasjeo na vrh iTunes ljestvice. Poznat po svojoj izravnosti, album sadrži i nekoliko pjesama u kojima se Cardi B navodno obračunava s rivalima poput Offseta, BIA-e i JT-ja.
Uz izlazak albuma, najavila je i veliku turneju pod nazivom "Little Miss Drama Tour", koja kreće u 2026. godinu. Ovim potezima Cardi B ne samo da je osigurala komercijalni uspjeh, već je još jednom dokazala da je majstorica spektakla, uspješno spajajući glazbu, tehnologiju i pop kulturu u nezaboravan događaj.
