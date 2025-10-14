Nakon sprovoda Halidov pas ima oči pune tuge i odbija jesti: Prolaznici su mu nudili hranu

Pjevač Halid Bešlić jučer je ispraćen na vječni počinak. Za njim tuguju njegovi najmiliji, a neutješan je i njegov pas. On živi kod Halidovog motela, a otkad je glazbenik umro pas odbija jesti. Prolaznici kažu kako samo leži i tužno gleda.

Ljudi koji su posjetili pumpu da odaju počast Bešliću, snimili su psa koji čak slabo reagira na poziv. Na snimci koja je objavljena na TikToku vidi se kako je pas odbio jesti.

Inače, Halidov vozač Vlado Pejić koji živi u motelu ispričao je kako Bendžo ne može sakriti svoju tugu.

- Bendžo je Halidov pas i naš iz motela, koji otkako je Halid preminuo niti jede, niti pije - rekao je.

Podsjetimo, popularni pjevač narodne glazbe preminuo je u 72. godini. Već danima od njega se oprašta cijela regija, od vjernih obožavatelja, preko glazbenih kolega, do prijatelja i sumještana iz rodnog kraja.

Vozač Pejić ispričao je kako su ga bližnji, kao i on sam, često posjećivali i brinuli se o njemu, a dva dana prije smrti posjetili su ga i stari prijatelji iz rodnog sela.