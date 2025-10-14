Emir Hadžihafizbegović objavio fotografiju s Bešlićevog groba: 'Ostavio si nas tužne, sjetne...'

Glumac Emir Hadžihafizbegović na svom je Facebook profilu objavio dirljiv tekst u čast preminulom Halidu Bešliću. Jučer je izvršen posljednji ispraćaj poznatog pjevača, u sklopu kojega je u sarajevskom Narodnom pozorištu održana komemoracija kojoj su nazočili tugujuća obitelj i prijatelji.

Glumac je s pratiteljima podijelio sliku sebe na Halidovom grobu 12 sati nakon što je klanjana dženaza. 'Rani sabah nad Sarajevom. 12 sati poslije tvoje dženaze, ljepoto naša. Ostavio si nas tužne, sjetne, ali ponosne na tvoj lik i djelo', riječi su kojima je glumac započeo svoju dirljivu objavu. Napomenuo je i kako je cijela regija jučer tugovala za Halidom: 'Ispratilo te tvoje Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Crna Gora i Makedonija. Ispratila te cijela planeta.'

'Bogdom suze i ljubavi neizmjerne. Vidio si ti to odozgo sve. Postoje samo ljudi i neljudi, sve ostale podjele su lažne. Cijeli život je borba za jednu dobru dženazu. Voli te brat', zaključio je Hadžihafizbegović svoj tekst.

Glumac, koji je bio prijatelj pokojnog pjevača, oglasio se na društvenim mrežama prošloga tjedna kada je objavio fotografiju Halida i njegove supruge Sejde koja je snimljena prije svega nekoliko mjeseci kada su ga posjetili u Mostaru. Na jučerašnjoj komemoraciji, između ostalih, istaknuo se i Hadžihafizbegovićev govor u kojem se prisjetio uspomena koje je dijelio sa slavnim glazbenikom.

Halid Bešlić, jedan od najpoznatijih pjevača narodne glazbe, preminuo je prije tjedan dana u 72. godini života od karcinoma jetre. Od njega su se oprostili mnogi kolege, ali i obožavatelji koji su na okupljanjima diljem regije u glas pjevali njegove najveće hitove. Na jednom takvom okupljanju, koje se prošle nedjelje održalo u Sarajevo, bio je i Hadžihafizbegović, kojemu je pozlilo.

