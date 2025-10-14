Njezino mjesto na komemoraciji za Halida ostalo je prazno: Evo zašto Sejda nije mogla doći...

Na najtužniji dan, Sejda Bešlić ipak nije mogla biti uz svog preminulog supruga Halida Bešlića. Njezino mjesto na komemoraciji ostalo je potpuno prazno, a kasnije se nije pojavila niti na sprovodu. I dok je po posljednji puta trebala biti uz legendarnog pjevača, na Ciglanama su uz nju dežurali liječnici i hitna pomoć, jer, kako je prenio Kurir, naglo joj je pozlilo tijekom noći.

Foto: Facebook

Inače, komemoracija je krenula u 11 sati, a na istoj su se pojavili brojni kako bi se oprostili od glazbenika. Dan ranije, Halidovo Sarajevo, točnije 20 tisuća ljudi, ispred 'Vječne vatre' pjevalo je pjevaču u čast. Usto, za Halidom je plakala čitava Hrvatska.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:16 Komemoracija za Halida Bešlića ispred Narodnog pozorišta | Video: 24sata/pixsell

Na komemoraciji za Halida pojavila i su se brojna poznata lica, dok je jedan prizor posebno privukao pažnju. Naime, Dino Merlin poljubio je pjevačeva unuka u čelo, što su zabilježili i fotografi. Također, tisuće ljudi došlo je i na groblje na Halidov ispraćaj, gdje je pokopan kraj njegova velikog prijatelja Kemala Montena.

Foto: Nidal Šaljić

Podsjetimo, vijest o odlasku Halida duboko je potresla regiju prošloga tjedna u utorak poslijepodne, a pjevač je iza sebe ostavio bogatu glazbenu ostavštinu, ali i ono najvrjednije - obitelj koja mu je bila najveći oslonac. Inače, sin Dino često je s ponosom govorio o svojim roditeljima. Iako su Halid i Sejda ostali pri želji da imaju više djece, njihov dom uvijek je bio ispunjen toplinom i smijehom. Poseban trenutak sreće stigao je 2014. godine, kada je njihov sin Dino sa suprugom Mahirom dobio blizance. Dolazak unuka unio je novu radost u Halidov život, toliko da je odlučio usporiti s nastupima i više vremena posvetiti obitelji.

Zagreb: Poznati se okupili uo?i humanitarnog koncerta "Želim život" | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL