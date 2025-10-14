Obavijesti

TUŽNI PRIZORI

Njezino mjesto na komemoraciji za Halida ostalo je prazno: Evo zašto Sejda nije mogla doći...

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Njezino mjesto na komemoraciji za Halida ostalo je prazno: Evo zašto Sejda nije mogla doći...
Foto: Facebook

U ponedjeljak su tisuće po posljednji put rekle zbogom legendarnom Halidu Bešliću. Među njima nije bila njegova supruga Sejda...

Na najtužniji dan, Sejda Bešlić ipak nije mogla biti uz svog preminulog supruga Halida Bešlića. Njezino mjesto na komemoraciji ostalo je potpuno prazno, a kasnije se nije pojavila niti na sprovodu. I dok je po posljednji puta trebala biti uz legendarnog pjevača, na Ciglanama su uz nju dežurali liječnici i hitna pomoć, jer, kako je prenio Kurir, naglo joj je pozlilo tijekom noći.

Foto: Facebook

Inače, komemoracija je krenula u 11 sati, a na istoj su se pojavili brojni kako bi se oprostili od glazbenika. Dan ranije, Halidovo Sarajevo, točnije 20 tisuća ljudi, ispred 'Vječne vatre' pjevalo je pjevaču u čast. Usto, za Halidom je plakala čitava Hrvatska.

Na komemoraciji za Halida pojavila i su se brojna poznata lica, dok je jedan prizor posebno privukao pažnju. Naime, Dino Merlin poljubio je pjevačeva unuka u čelo, što su zabilježili i fotografi. Također, tisuće ljudi došlo je i na groblje na Halidov ispraćaj, gdje je pokopan kraj njegova velikog prijatelja Kemala Montena. 

Foto: Nidal Šaljić

Podsjetimo, vijest o odlasku Halida duboko je potresla regiju prošloga tjedna u utorak poslijepodne, a pjevač je iza sebe ostavio bogatu glazbenu ostavštinu, ali i ono najvrjednije - obitelj koja mu je bila najveći oslonac. Inače, sin Dino često je s ponosom govorio o svojim roditeljima. Iako su Halid i Sejda ostali pri želji da imaju više djece, njihov dom uvijek je bio ispunjen toplinom i smijehom. Poseban trenutak sreće stigao je 2014. godine, kada je njihov sin Dino sa suprugom Mahirom dobio blizance. Dolazak unuka unio je novu radost u Halidov život,  toliko da je odlučio usporiti s nastupima i više vremena posvetiti obitelji. 

