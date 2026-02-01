Nakon što su naši rukometaši osvojili broncu, čestitao im i Thompson: 'Bravo, vitezovi'

Hrvatski rukometni reprezentativci pobjedom nad Islandom osvojili su treće mjesto na Europskom rukometnom prvenstvu. Na pobjedi im je čestitao i Marko Perković Thompson.

- Bravo vitezovi, čestitamo - napisao je kratko ispod objave na društvenim mrežama.

Ovo nije Thompsonova prva čestitka rukometašima. Glazbenik je već nekoliko puta čestitao reprezentaciji na rezultatu.

Osvajanjem brončane medalje Hrvatska je završila prvenstvo među tri najbolje reprezentacije Europe, potvrdivši kontinuitet dobrih rezultata na velikim natjecanjima. Treće mjesto predstavlja pozitivan završetak turnira nakon poraza u polufinalu.