Novi stanar? Luciano želi u Big Brother nakon Supertalenta

Pozdrav ekipa👋🏼 nažalost video za ovaj vikend neće izać jer ako ste skužili nisam uopce bio aktivan po drustvenim mrežama... nisam bio u Splitu i provea sam najbolja 4 dana s ljudima s kojima nikad nisam mislio da bi se mogao slagati... ubrzo sniman novi video s bratom i lagano ce bit sve više i više videa s njim jer s njim spremam nešto veliko za buducnost 😁 #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina 📸 @marko_vuletic želi bit u opisu jer se divi sam sebi kako je uredia sliku 🤦🏼‍♂️

A post shared by Luciano Plazibat (@lucianoplazibat) on Jan 27, 2018 at 9:00am PST