Nakon što je na svome Instagram Storyju Vanja Knežević podijelila objavu njezinog obožavatelja koji vrijeđa Jelenu Karleušu, Vanja je diskvalificirana iz natjecanja 'Zvezde Granda' odlukom produkcije. Podijeljenu objavu je smislio jedan od njezinih obožavatelja nakon oštrih kritika koje je Vanja dobila od Jelene Karleuše, kako i ostatka žirija.

POGLEDAJTE VIDEO: Jelena Karleuša bez Photoshopa

Vanja i Karleuša su i preko društvene mreže razmjenjivale objave, uvrede i prepirke koje su navodno dovele do sudske prijave. Nisu se suzdržavale, no nisu se činile ni previše pogođene situacijom već su 'tjerale' svoju pravdu. S jedne strane Vanja koja je tvrdila da je diskvalifikacija bila nepravedna, a s druge Karleuša koja je izražavala nezadovoljstvo Vanjinim, kako kaže, bezobraznim nastupom i teškim riječima.

Situacija je eskalirala kada su Vanjini obožavatelji na Instagramu počeli gnjusno vrijeđati Karleušine maloljetne kćeri što je dovelo i do toga da pjevačica ograniči mogućnost komentiranja njezinih objava.

Ipak, čini se kako Vanji nije svejedno te ju je ova situacija pogodila više nego je htjela pokazati na društvenoj platformi.

Da joj je sve ovo teško palo i da joj ovakva vrsta medijske pažnje nije najdraža, pokazuje i činjenica da je Vanja promijenila svoj broj telefona, tako da je medijima postala nedostupna za bilo kakav novi komentar na ovu temu.

Nju je, kako saznaje Kurir iz njezinog bliskog okruženja, prije nekoliko dana cijela situacija dotukla. Zbog toga je odlučila da više neće odgovarati na brojne pozive i poruke koje su joj svakodnevno stizale, a ticale su se isključivo komentara na njezinu diskvalifikaciju.

Njeni bliski kontakti rekli su kako njezin novi broj znaju samo najbliži članovi obitelji. Dodali su kako će drugi njezina mišljenja moći vidjeti isključivo na njezinom Instagram profilu na kojem je vrlo aktivna.

Dugo se čekalo da se o ovoj situaciji izjasni i Saša Popović, srpski glazbenik ali i direktor Grand produkcije. Naime, Vanja je na svojim socijalnim mrežama rekla kako ona više neće sudjelovati u Zvezdama Granda, no Popović je ipak za medije rekao kako ga je Vanjin otac molio da ju vrate u natjecanje, a skoro su ga i poslušali.

- Mi smo je diskvalificirali i istu večer se javio njezin otac. Jedan fin čovjek i rekao je: "Gospodine Popoviću, što mi sad trebamo napraviti kako bi Vanju vratili". Ja sam mu rekao da to što je ona podržala poruke najgnjusnijeg sadržaja, nije nikako dobro. On kaže da zna da je dijete pogriješilo. Sutradan sam se čuo s tom članicom žirija i rekla mi je: "Sale, dobro sam razmislila, vrati je u natjecanje. Ispasti će da sam ja takva i takva". I o tome sam pričao s Marijom i taman kad smo razmišljali da je vratimo, ona je na Instagram objavila da su "Zvezde Granda" mizoginija, mediokritet i prostakluk i napisala: "Sretna sam što sam zauvijek završila s ovim natjecanjem. Komentare su isključili. Sve nam je jasno. Ona može baciti najveće laži na mene. Ništa mi ne predstavlja, ali vrijeđati narod koji me podržava....". – rekao je direktor.

Dodao je i kako je Vanja rekla da je proživjela psihičko zlostavljanje u natjecanju što ih je sve šokiralo.

Nije prošlo puno vremena dok se Vanja nije oglasila na svome Instagram profilu kako bi iznijela svoje mišljenje o riječima Saše Popovića.

- Upravo sam doputovala iz Beograda. Ovo je otišlo predaleko. Nažalost, moram opet reagirati. Ne mogu dozvoliti da se šire neistine o meni. Sve je predstavljeno pogrešno, vidim da narod zna što je istina. Ne želim da se išta gura pod tepih, vrijeđali su me. Preko svega sam prešla, poslije emitiranja emisije sam dobila pravu sliku o svemu. Na sve sam reagirala kulturno i smireno. Saša se uvijek hvata za moju Instagram priču, a vrijeđanje mene u emisiji, nakon emisije? O tome ne želi pričati. – rekla je u videozapisu.

Dodala je i kako je iz cijele situacije izašla kao pobjednica te im oprašta za sve maltretiranje koje je doživjela.

Nešto kasnije Vanja je objavila i Instagram priču u kojoj je obožavateljima poručila kako, bez obzira na ovaj skandal, u planu ima nekoliko glazbenih suradnji.