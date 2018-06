Nakon teške produkcije, film o prvim psima napokon dolazi

Jedna od najinteresantnijih stvari koje se mogu dogoditi nekom filmu svakako jest i pomicanje datuma objave. A kada je u igri film poput nadolazećeg djela o prijateljstvu pasa i ljudi, 'Alfe', onda je zabava neminovna.

Foto: Twitter/Screenshot

Film je prvo bio najavljen sredinom 2015., s jednim od braće Hughes, Albertom, na mjestu redatelja te s imenom 'The Solutrean'. Krajem veljače je dovršena potraga za glumcima, a glavnu je ulogu odnio mladi i relativno nepoznati Kodi Smit-McPhee. Snimanje se odvijalo diljem svijeta, no uglavnom u Kanadi te na Islandu. Jedan od prvih znakova poteškoća pojavio se u Kanadi kada je pokrenuta istraga glede navodnih ubijenih bizona za potrebe filma.

Srećom, sve je dobro završilo te je film mogao biti objavljen. No prvo mu je ime promijenjeno iz opskurnog 'The Solutrean' (napredna pračovječja kultura proizvodnje kamenog oruđa) u donekle shvatljivi naslov 'Alpha' (što je zasigurno oduševilo sve iz marketinga koji su mjesecima radili na prethodnom imenu). Objava se trebala dogoditi sredinom rujna prošle godine, no na kraju je pomaknuta na početak ožujka ove godine.

Foto: Twitter/Screenshot

To mjesto je film držao sve do prosinca 2017. kada je odgođen na rujan ove godine. Ali niti taj datum nije se zadržao jer je u travnju ove godine film dobio 'bolje' mjesto te je pomaknut na ovogodišnji kolovoz.

Sam film smješten je u posljednje ledeno doba, prije više od dvadeset tisuća godina, negdje na području današnje Europe. Tijekom prvog lova s elitnim lovcima iz svojeg plemena, mladi pračovjek Zeta (Kodi Smit-McPhee) zadobije tešku ranu te ga grupa ostavi da umre. Psihički i fizički slomljen, počinje učiti o opstanku u divljini sam samcat. Slučajno spasi usamljenog ranjenog vuka kojeg je njegov čopor ostavio, isto kako su ljudi ostavili i njega. Ovaj neobični dvojac morat će se osloniti jedan na drugog i postati nevoljki saveznici kako bi se obranili od nadolazećih opasnosti i vratili kući prije nego dođe vrijeme smrtonosne zime.

Pogledajte novi foršpan

Radnja filma daleko je od originalne. Neke je podsjetio na (s pravom) zaboravljeni film Rolanda Emmericha iz 2008. godine, '10000 prije Krista'. Drugi su našli poveznice s hitom 'Povratnik', a ako si date malo više truda, zasigurno ćete vidjeti još veza s raznim filmovima.

Hoće li film biti uspješan vidjet ćemo krajem ovog kolovoza kada film dođe u kina. Jasno, ako ne dobije još jedan komičan pomak.

Tema: FILM