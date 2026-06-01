Nakon teških životnih udaraca stigao je i razvod: Amy Schumer pokazala veliku transformaciju

Amy Beth Schumer rođena je 1. lipnja 1981. godine na njujorškom Manhattanu, u četvrti Upper East Side. Odrastala je kao najstarija kći među troje djece u obitelji Sandre i Gordona Schumera, vlasnika uspješne tvrtke za proizvodnju dječjeg namještaja. Njezino djetinjstvo u početku je bilo obilježeno financijskom sigurnošću i privilegiranim životom, no obiteljska se situacija dramatično promijenila kada je njezin otac obolio od multiple skleroze.

Bolest je postupno uništila ne samo njegovo zdravlje već i obiteljski posao, koji je na kraju bankrotirao. Nakon preseljenja na Long Island uslijedio je i razvod roditelja. Gledajući očevu fizičku propast i nagli pad životnog standarda, Schumer je rano naučila koliko je život nepredvidiv. Kasnije je često govorila kako su je upravo ta iskustva oblikovala kao osobu te utjecala na njezin pogled na ljubav, odnose i ljudsku ranjivost.

Još tijekom školovanja pokazivala je izražen smisao za humor i želju da bude u središtu pozornosti. U završnoj godini srednje škole proglašena je razrednom zabavljačicom, a nakon mature upisala je studij kazališne umjetnosti na Sveučilištu Towson u Baltimoreu. Svoje glumačko obrazovanje nastavila je u uglednom William Esper Studiju u New Yorku, gdje je dodatno razvijala svoj talent za scenski nastup.

Sredinom 2000-ih godina Schumer se počela probijati u stand-up komediji nastupajući u brojnim klubovima, uključujući legendarni Comedy Cellar u New Yorku. Njezina upornost ubrzo je urodila plodom. Šira publika prvi ju je put primijetila 2007. godine kada je osvojila četvrto mjesto u televizijskom natjecanju "Last Comic Standing".

Pravi proboj uslijedio je nekoliko godina kasnije. Godine 2011. objavila je svoj prvi stand-up album "Cutting", a posebno je oduševila publiku tijekom "Comedy Central Roast of Charlie Sheen". Ubrzo je dobila vlastiti stand-up specijal "Mostly Sex Stuff", nakon čega je televizijska kuća Comedy Central pokrenula njezinu humorističnu emisiju "Inside Amy Schumer". Serija je postala veliki hit zahvaljujući britkom humoru i društvenoj satiri, a 2015. godine osvojila je nagradu Emmy za najbolju humorističnu skeč-seriju.

Schumer se istaknula stilom koji otvoreno progovara o seksualnosti, ljubavnim odnosima i rodnoj neravnopravnosti. Njezini nastupi često ruše stereotipe i izazivaju društvene norme, zbog čega je postala jedna od najutjecajnijih komičarki svoje generacije.

Svoj uspjeh proširila je i na filmsko platno. Godine 2015. napisala je scenarij i glumila glavnu ulogu u filmu "Trainwreck", poluautobiografskoj romantičnoj komediji koju je režirao Judd Apatow. Film je ostvario velik komercijalni uspjeh i pokazao da Schumer može nositi veliki holivudski projekt kao glavna zvijezda.

Nakon filmskog uspjeha nastavila je nizati profesionalne uspjehe. Njezina autobiografska knjiga "The Girl with the Lower Back Tattoo" iz 2016. godine dospjela je na listu najprodavanijih naslova lista The New York Times. Godinu dana kasnije pojavila se u komediji "Snatched" uz legendarnu Goldie Hawn, a istovremeno je debitirala na Broadwayu u predstavi "Meteor Shower", za koju je bila nominirana za prestižnu nagradu Tony.

Godine 2018. glumila je u filmu "I Feel Pretty", u kojem je utjelovila Renee Barrett, ženu koja nakon nesreće stječe potpuno novo samopouzdanje. Iste godine pokrenula je podcast "3 Girls, 1 Keith" zajedno s kolegama komičarima Rachel Feinstein, Bridget Everett i Keithom Robinsonom.

Povratak stand-upu obilježila je 2019. godine Netflixovim specijalom "Growing", u kojem je otvoreno govorila o trudnoći i majčinstvu. Tijekom pandemije koronavirusa ponovno je pokazala svoju kreativnost te zajedno sa suprugom Chrisom Fischerom pokrenula kulinarsku emisiju "Amy Schumer Learns to Cook".

Osim komedijom, Schumer se istaknula i društvenim angažmanom. Posebno se zalagala za strožu kontrolu vatrenog oružja nakon tragedije u kinu u Lafayetteu u Louisiani, gdje je tijekom projekcije filma "Trainwreck" naoružani napadač ubio dvije osobe i ranio još devet. U kolovozu 2015. godine pridružila se svom rođaku, američkom senatoru Chucku Schumeru, u kampanji za donošenje strožih zakona o kontroli oružja.

Na privatnom planu, nakon prekida veze s dizajnerom namještaja Benom Hanischom 2017. godine, započela je vezu s kuharom Chrisom Fischerom. Par je svoju vezu dugo držao podalje od očiju javnosti, a zatim su se vjenčali u veljači 2018. na privatnoj ceremoniji u Malibuu. Među uzvanicima su bile brojne poznate osobe, uključujući Jennifer Aniston, Jakea Gyllenhaala, Jennifer Lawrence, Larryja Davida i Davida Spadea.

U listopadu iste godine objavili su da očekuju prvo dijete. Njihov sin Gene Attell Fischer rođen je 5. svibnja 2019. godine. Kasnije su odlučili promijeniti njegovo srednje ime u David. U prosincu prošle godine par je objavio da se razvodi.

Osim privatnih promjena, komičarka se suočila i s ozbiljnim zdravstvenim izazovima. Tijekom 2025. godine dijagnosticiran joj je Cushingov sindrom, rijedak hormonski poremećaj. Otvoreno je govorila o svojoj borbi s bolešću i posljedičnom gubitku težine od preko 20 kilograma, ističući kako je promjena bila nužna za njezino zdravlje i "preživljavanje".