Dugogodišnji prijatelji i suradnici Marko Perković Thompson i Nenad Ninčević pozirali su zajedno na dodjeli nagrada Cesarica. Uoči koncerta na Hipodromu kolale su glasine da među njima postoje nesuglasice...
Nakon tračeva o svađi, Ninčević i Thompson konačno zagrljeni
U petak navečer dodijeljene su glazbene nagrade Cesarica, a u četiri kategorije je tu nagradu odnio Marko Perković Thompson. Pjevač je dobio nagrade u kategorijama Hit godine, Koncertni bestseller, Digitalni bestseller i Hit autora. Nagradu mu je uručio izbornik 'vatrenih' Zlatko Dalić.
POGLEDAJTE GALERIJU: Evo tko je sve bio na Cesarici
S njima i statuom u rukama je pozirao i Nenad Ninčević, koji je zajedno s Thompsonom autor pobjedničke pjesme. Ninčević je također i autor Thompsonove pjesme 'Ako ne znaš šta je bilo'. Za Dnevnik Nove TV je prije nekoliko mjeseci Ninčević progovorio o samoj pjesmi.
- Shvatio sam da nema šanse da napravim u istoj večeri i stihove i melodiju. Znam da je Marko budan kraj Ante i poslat ću mu tekst, možda mu se dopadne. Interesantno, Marko zove ujutro i kaže 'Ja sam snimio neki demo, malo sam se igrao s tom pjesmom' - počeo je Ninčević.
- Pa sam ga pitao gdje si otpjevao pjesmu, a on kaže 'u ormaru, da ne probudim djecu'. Znači, ta pjesma je u demo verziju otpjevana u ormaru. I onda ja to slušam, a meni suze teku i on me gleda. Nije mu jasno što mi je pa sam mu rekao 'Marko, ja ovo neću moći izvoditi', ja ako stanem na binu, počet ću plakat. Tako je bilo i u Imotskom i u Dugopolju - dodao je Ninčević.
Uoči velikog Thompsonovog nastupa na zagrebačkom Hipodromu, počele su kolati glasine o nesuglasicama između Ninčevića i Thompsona. On je tada izjavio kako neće prisustvovati koncertu te je objasnio i zašto.
- Istina je, nisam inzistirao na tome da se pojavim. Nije stvar u novcu. Povrijedila me jedna izjava člana Thompsonova tima da sam 'samo jedan od 200 suradnika'. To me zaboljelo - ispričao je Ninčević za Dnevnik Nove TV. Dodao je tada kako njihova suradnja traje već 30 godina te da su se čuli jutro uoči koncerta.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+