Nakon tračeva o svađi, Ninčević i Thompson konačno zagrljeni

U petak navečer dodijeljene su glazbene nagrade Cesarica, a u četiri kategorije je tu nagradu odnio Marko Perković Thompson. Pjevač je dobio nagrade u kategorijama Hit godine, Koncertni bestseller, Digitalni bestseller i Hit autora. Nagradu mu je uručio izbornik 'vatrenih' Zlatko Dalić.

S njima i statuom u rukama je pozirao i Nenad Ninčević, koji je zajedno s Thompsonom autor pobjedničke pjesme. Ninčević je također i autor Thompsonove pjesme 'Ako ne znaš šta je bilo'. Za Dnevnik Nove TV je prije nekoliko mjeseci Ninčević progovorio o samoj pjesmi.

Zagreb: Cesarica gala party u Laubi na kojoj su dodijeljene glazbene nagrade Cesarica | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Shvatio sam da nema šanse da napravim u istoj večeri i stihove i melodiju. Znam da je Marko budan kraj Ante i poslat ću mu tekst, možda mu se dopadne. Interesantno, Marko zove ujutro i kaže 'Ja sam snimio neki demo, malo sam se igrao s tom pjesmom' - počeo je Ninčević.

- Pa sam ga pitao gdje si otpjevao pjesmu, a on kaže 'u ormaru, da ne probudim djecu'. Znači, ta pjesma je u demo verziju otpjevana u ormaru. I onda ja to slušam, a meni suze teku i on me gleda. Nije mu jasno što mi je pa sam mu rekao 'Marko, ja ovo neću moći izvoditi', ja ako stanem na binu, počet ću plakat. Tako je bilo i u Imotskom i u Dugopolju - dodao je Ninčević.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Uoči velikog Thompsonovog nastupa na zagrebačkom Hipodromu, počele su kolati glasine o nesuglasicama između Ninčevića i Thompsona. On je tada izjavio kako neće prisustvovati koncertu te je objasnio i zašto.

- Istina je, nisam inzistirao na tome da se pojavim. Nije stvar u novcu. Povrijedila me jedna izjava člana Thompsonova tima da sam 'samo jedan od 200 suradnika'. To me zaboljelo - ispričao je Ninčević za Dnevnik Nove TV. Dodao je tada kako njihova suradnja traje već 30 godina te da su se čuli jutro uoči koncerta.