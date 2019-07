Nandi iz 'Savršenog' ima svoj kanal: Ja sam hrvatska Oprah

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', Nandi Uzelac (29), od kad je izašla iz emisije ne prestaje s poslovnim pothvatima. Nedavno je pokrenula svoju marketinšku agenciju te se okušala u 'vlogerskim' vodama, točnije, otvorila je YouTube kanal na kojem dijeli savjete o ljubavi i životu.

- Moj je moto uvijek - zašto od nečeg ne napraviti nešto?! Tako kad je krenula lavina komentara kako me žele ponovno gledati i slušati, da imam jako dobru retoriku i konstrukciju rečenica, smirujuću boju glasa - jednostavan je izbor bio ponuditi mojim pratiteljima vlastiti YouTube kanal. Za njih sam Oprah koju su željeli vidjeti u nekom talk showu. To nije bila opcija koju sam im mogla ponuditi, stoga je vlastiti kanal bio logičan odabir. Na istoj platformi objavljujem videa s motivacijskim i inspiracijskim govorima - izjavila je Nandi u razgovoru za RTL te dodala kako u svojim vlogovima koristi detalje iz privatnog života.

Foto: Instagram

- Koristim detalje iz privatnog života kako bi ukazala da postoji život izvan savršenih fotografija kojima se mahom mladi povuku i gledajući ih stvaraju pogrešne percepcije (iskreno, neki vjerojatno i uđu u depresivne faze). Teme ne biram, one odaberu mene. Svakodnevica i brige ili sreća moja su dnevna inspiracija. Uočim i pomno pratim okolinu oko sebe koja me npr. zna oduševiti, naljutiti... Uglavnom, izazovu moju reakciju i ona mi je mjerodavna okosnica po kojoj sagledam iz više kutova i kažem si: Aha, pa sigurno se još netko može s tim poistovjetiti. Čim to promislim, znam da je dobar video u planu. Ljudi vole osjetiti kako nisu jedini koji proživljavaju određenu brigu - objašnjava Nandi, a čak 80 posto njezine publike čine žene.

- Vjerujem da mi žene imamo taj svoj planet na Veneri i podosta nas je iskusilo ljubavnu brigu, a životna rutina nosi financijske i poslovne brige. Moram biti iskrena da su teme o kojima pričam i o kojima bih pričala isključivo one koje sama iskusim. Tako mogu podrobnije o njima pričati bez poistovjećivanja, nego ih izvlačim iz svog životnog iskustva - nastavlja Nandi te govori kako prijateljice uvijek računaju na njezinu pomoć, a dobro ju i iskorištavaju zbog toga.

Foto: Instagram

Iako u emisiji 'Gospodin savršeni' nije pronašla svoju ljubav, stekla je veliku popularnost koju i sama priznaje.

- Stvarno sam postala miljenica srca mnogih gledatelja. A ja sam skromna pa ću reći - Ne znam zašto sam to zaslužila i mogu im samo reći - hvala. Gdje god dođem, svi spominju moje elokventne, britke komentare i komentiranje drugih u psihološkom spektru definiranja osobnosti drugih kandidatkinja i kako bi ja to uklopila u rečenice. Eto, stvarno svi spominju moje komentare, izjave kao iznimno pametne i dobro sročene i zaista, nisu bili zločesti već realni - zaključuje.