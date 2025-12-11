Obavijesti

GASTRODUEL

Napeto u MasterChefu! Koji tim će odnijeti pobjedu, a koji ide u nominacije? 'Žao mi je, ljudi...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Napeto u MasterChefu! Koji tim će odnijeti pobjedu, a koji ide u nominacije? 'Žao mi je, ljudi...'
Foto: Nova Tv

Večeras u MasterChefu na redu je nastavak napetog gastroduela u kojem ćemo doznati hoće li timovi pod vodstvom Marka i Barbare uspjeti izvući maksimum iz posljednjih minuta

U nastavku MasterChef izazova, u kojem je ostalo samo osam najboljih kandidata, napetost doseže novu razinu — a upravo se na njihovom mjestu mogu naći i novi zaljubljenici u gastronomiju, jer su prijave za novu sezonu već otvorene! Dok s nestrpljenjem iščekujemo doznati ishod gastroduela, a krajem prosinca i ime pobjednika osme sezone, strastveni ljubitelji kuhanja za sudjelovanje u showu mogu se prijaviti već sada putem linka novatv.hr/prijava ili pozivom na broj 060 800 061. (Cijena poziva 0,50 € iz fiksne mreže i 0,67 € iz mobilne mreže)

SVAKA ČAST! FOTO Sjećate li se Irene? Bila je u 'Životu na vagi', a danas je neprepoznatljiva! Pogledajte
FOTO Sjećate li se Irene? Bila je u 'Životu na vagi', a danas je neprepoznatljiva! Pogledajte

Večeras u MasterChefu na redu je nastavak napetog gastroduela u kojem ćemo doznati hoće li timovi pod vodstvom Marka i Barbare uspjeti izvući maksimum iz posljednjih minuta koje su im preostale, iako će kuhati deset minuta manje od planiranog, što će dodatno zaoštriti već zategnutu atmosferu.

Foto: Nova Tv

U trenucima kada se stres i kreativnost neprestano sudaraju, u kuhinji će ipak biti mjesta i za trenutke radosti. Barbara i Endrina, unatoč pritisku, posegnut će za šećernom vunom i neočekivano se zabaviti stvarajući slatke oblake. Endrina će uz osmijeh priznati: „Za svaki onaj put kad mi mama nije htjela kupiti šećernu vunu, sad je radim“, dok će Barbara, nakon što jelo stigne na prezentaciju, kratko komentirati: „Malo nam se vuna već istopila“.

'MASTERCHEF' Hm, koji je tim uspješniji pred izazovom bivšeg natjecatelja? Mark: 'Dobar smo tim, ali...'
Hm, koji je tim uspješniji pred izazovom bivšeg natjecatelja? Mark: 'Dobar smo tim, ali...'

S druge strane radnog prostora, ton će biti nešto ozbiljniji. Mark će nakon kuhanja priznati svom timu: „Žao mi je ljudi. Nije uspjela kugla“, svjestan da je ključni element jela ostao nedovršen. Ipak, kada se prašina slegne, istaknut će ponos: „Jako sam ponosan na tim“, a isto će ponoviti i Barbara za svoju ekipu, naglašavajući zajedništvo koje je izdržalo i najteže trenutke.

Foto: Nova Tv

Kad chef Stjepan kaže: „Maratonsko kuhanje je iza vas“, počet će završna faza ocjenjivanja. Kardamom u desertu izazvat će nelagodne reakcije, a chef Goran će izreći strogu kritiku: „Ovaj kardamom je katastrofa“. Ipak, pojavit će se i svijetle točke: „Profiterol kod plavog tima me iznenadio, uspjeli su ga ispuniti“, reći će chef Stjepan, dok će chef Mario dodati: „Ima možda dva zanimljiva tanjura, ostalo...“

JESTE LI GLEDALI? Uh, burno u 'Ljubav je na selu'! Đurđa je napustila Željka, a Robertove dame negodovale
Uh, burno u 'Ljubav je na selu'! Đurđa je napustila Željka, a Robertove dame negodovale

Renata će prema dojmovima žirija procijeniti da bi prednost mogla otići plavom timu, dok će chef Goran kratko označiti trenutak istine riječima: „Mislim da nam je sve jasno“. Na suprotnoj strani, Krunoslav će održati optimizam crvenog tima uz uvjerenje: „Naši tanjuri izgledaju restoranski i mislim da bi mi mogli pobijediti“.

Foto: Nova Tv

Koji će tim ovoga puta odnijeti pobjedu, a koji će morati u nominacije za stres test, ne propustite pogledati u novoj epizodi MasterChefa. 

