Napunila je 18 i počela pjevati u kafanama: 'Život nije bajka'

Ona je dijete rata, zna se gdje je bila 1991., a više od 15 godina pjeva narodnu glazbu s kojom, između ostalog zabavlja i Vukovarce u srcu grada heroja. Marina Godanj (34) se ne kreće u jet setu, ne zna kako je imati jahtu, nekretnine u kojima sam nikada ne pališ usisavač, aute u kojima ti srce staje kad malo jače stisneš gas.

Živi na selu, pomaže roditeljima u poljoprivredi, a za kruh zarađuje od svoje 18 pjevajući narodnjake po kafanama i klubovima. Marina zna koliko je to težak kruh.

- Sve je u životu nesigurno, pa i život nas pjevača. Ničiji život nije bajan. Ni moj, a ni onog radnika koji se ustaje svako jutro prije pijetlova, mora razmišljati kako da prehrani svoju obitelj i plati sve račune i još nije siguran da li će dobiti plaću. Sve je to naša tužna svakodnevica. Nije to ono za što smo se borili, ali eto, pjesmom uveseliš srca ljudi – priča nam Marina koja zna kako je tragati gotovo tri desetljeća za nestalim članovima obitelji.

- Bez ujaka sam ostala 1991. Otišao je braniti Hrvatsku u Ceriću i od tada mu se gubi svaki trag. Ostala sam i bez strine i strica na Kordunu. Teško je, naravno da je teško. Pogotovo kad pomislite da su umirali strašnom smrću. Onda vas taj gubitak pogađa još i više. Drugačije je kad netko umre u miru, a bolnije kad znaš da se netko tvoj patio prije smrti – otvoreno će Marina.

Rođena je u Vinkovcima, a danas živi u Cerni. Kako joj se kao 'djetetu rata' rodila tolika ljubav prema narodnoj glazbi pojašnjava: "Otac nikada nije bio ljubitelj te glazbe ni prije, a niti nakon rata. No zato ju je majka slušala. Osobno volim svaku vrstu glazbe, no nekada moramo pjevati sve pa i ono čemu manje naginjemo da bismo preživjeli u svijetu muzike. Jednostavno pjevaš ono što ljudi traže. San mi je da prestane dioba prvorazredne i drugorazredne glazbe jer danas je teško odrediti razliku osobito zato što tekstovni mnogih narodnih pjesama imaju vrhunsku kvalitetu. Pogotovo starih narodnih pjesama."

Ispričala nam je i koje pjesme pjeva u Vukovaru kada nastupa.

- Pjevam u modernom i jako mirnom klubu u centru Vukovara. Ondje nema podjela i dolaze svi, većinom studenti. Sluša se sve što i na drugim mjestima od narodne glazbe, turbofolka, zabavne i tamburaša. Ondje je sve kulturno i nenapadno – kaže Marina.

Većina mlađih pjevačica kaže da nisu imale nemoralnih ponuda te da im se muškarci uglavnom upucavaju preko društvenih mreža. Marina ima drugačija iskustva.

- Moram priznati da sam imala i nemoralnih i neugodnih situacija. Još uvijek imam, ali nije to nešto na što se čovjek ne navikne. Mislim da žene koje se ne bave javnim poslom isto imaju nemoralnih ponuda – kaže Marina. Prva iskustva pred publikom gradila je lokalnom kafiću njezine općine. S 18 godina je počela pjevati u osječkom klubu Oks i ondje se zadržala godinama. Okušala se u nastupima na Pinkovim zvijezdama, a snimala je i svoje pjesme.

- Nastupala sam i u Kanadi, Belgiji, Švicarskoj, Njemačkoj, BiH, nastupala sam i u Hamiltonu, Londonu i Mississaugi... U Kanadi sam bila provela osam mjeseci 2010. Pjevali smo u hrvatskim klubovima, a i našim dragim Bošnjacima. Te godine sam izdala nekoliko pjesama u BiH, tako sam dobila taj angažman. U Švicarskoj sam ove godine pjevala našim dragim Posavljacima u Bellinzoni povodom hrvatske kulturne manifestacije, u Belgiji sam lani odradila svadbu...Trenutno radim s Dubi Universum bendom i pokrivamo cijeli repertoar od zabavne do narodne glazbe – priča Marina.

Nije htjela otkriti kome je pjevala od poznatih osoba no zato kaže da bi im rado pjevala na svadbama i proslavama.

- Sa svojim bendom bih napravila puno bolji štimung od nekih velikih zvijezda – uvjerena je Marina. Pjevala je s Južnim vjetrom, ali ima i duet s Avom Karabatić za koji je sama napisala tekst pjesme 'Ljubavnica' prije šest godina. Avu je pak upoznala u Puli. - Ava je sve snimila iz prve. Bila je točna i profesionalna, a i mene je iznenadila lakoćom kojom je to odradila - pohvalila ju je tada Marina.

Njezin je plan da i dalje snima pjesme jer glazbu smatra svojim pozivom. Nikada se nije i vjerojatno niti neće okušati u struci fitofarmaceut.

- Moji su planovi da nastavim snimati pjesme. Nedavno sam uradila pjesmu poznatih hrvatskih autora u zabavljačkom fazonu i komercijalnom stilu tako da planiram djelovati na generalnom tržištu. Vjerujem da će nova pjesma biti potpuni hit. Budući da su to autori, koji su stvorili najveće hrvatske zvijezde, a i sama pjesma je prepoznatljiva – kaže Marina.

Otkrila nam je i tko je odijeva za nastupe.

- Moj majka. Što je najgore redovno me kada otvaram vrata pred izlazak zaustavlja i pita "Kud' si takva krenula?" Prisili me da se presvučem – nasmijano će Marina. Upoznala je mnoge poznate pjevače glazbe koji najviše izvodi no žali samo jednim.

- Pjevači generalno nisu vični davati komplimente i to se rijetko doživi. Jednom nakon nastupa u zagrebačkom klubu prenijeli su mi da je Šaban Šaulić pitao za mene i da je pohvalio moje pjevanje budući da me vidio na Pinku. Na žalost nisam ga stigla upoznati – ispričala je Marina.

