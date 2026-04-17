Naš poznati pjevač za 24sata: 'Imamo kćer i bebu na putu, supruga mi je najveća podrška'

Četiri tenora ove godine slave 10 godina postojanja, a jedan od njih, Filip Hozjak, nakon dvostrukog koncerta u Lisinskom nastupa samostalno na Zagrebačkom festivalu. Predstavit će pjesmu "U snu te volim" Mira i Sanje Buljan, a u intervjuu za 24sata je otkrio detalje svoje karijere, privatnoga života te priprema za Zagrebački festival. Prisjetio se najdražih sjećanja s prethodnih festivala.

- Najdraži trenuci s festivala uvijek su mi druženja s glazbenim kolegama i prijateljima – ljudima koji žive glazbu jednako strastveno kao i ja. Zapravo, na festivalskim pozornicama sam zaplovio u solo vode. Isto tako, Tenori su me prvi put zapazili baš na pozornici Dalmatinske Šansone u Šibeniku, prije nego što su me pozvali da im se pridružim. To nikada neću zaboraviti - istaknuo je te dodao:

- A onda dolazi publika. Onaj trenutak kad staneš na pozornicu i predstaviš im nešto što si gradio mjesecima – svoju pjesmu, svoju priču. To je neopisivo. Svaka reakcija, bilo pohvala ili kritika, ostavlja trag. Kritike nas guraju da budemo bolji, a svaka iskrena pohvala pogodi ravno u srce i podsjeti te zašto radiš ovo što radiš. Upravo zbog tih trenutaka, te razmjene energije i emocije, glazbeni festivali su mi jako važni - komentirao je pjevač. Smatra da u glazbenom svijetu ne postoji čarobna formula za uspjeh.

- Najviše se oslanjam na instinkt i na povjerenje u svoj tim. Miro Buljan, autor moje nove pjesme "U snu te volim", iza sebe ima bezbroj hitova i uspješnica, pa njegove savjete uvijek ozbiljno uzmem u obzir - priznaje.

- Iskreno, ove sam se godine htio čak predstaviti baladom, ali Miro je rekao: ‘Ne, mora biti brza pjesma, ljudi vole brže pjesme.’ Poslušao sam njegov savjet i odlučili smo se upravo za ovu. Vjerujem da je to pravi odabir. Evo kao što naslov daje naslutiti, stvarno govori o nesretnoj ljubavi, ali nije ni spora ni klasično tužna - nosi moderniji, energičniji pop izraz. Baš mami na ples - kaže Hozjak o svojoj novoj pjesmi. Smatra da je njegov najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri upravo stvaranje glazbe i njezino približavanje publici.

- To je proces u kojem se svaki put iznova dokazujemo. Iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, trudimo se stvarati nešto novo: nove pjesme i nove priče. Imam privilegiju to činiti na tri glazbena polja, da tako kažem – kao solist Kazališta Komedija te kao član sastava 4 Tenora. Prije dvije godine počeo sam graditi i svoju solo priču. Iako korijene i inspiraciju i dalje vučem iz prva dva glazbena svijeta, jer sve je to dio mene u solo vodama ipak gradim nešto što osobno osjećam, što volim i što me najiskrenije predstavlja - priča nam Hozjak. Iskreno je komentirao i kako njegova obitelj ponekad trpi zbog njegova glazbenoga puta, no ističe da mu je supruga uvijek najveća podrška u svemu.

- Svijet glazbe traži puno odricanja, mnogo putovanja i često se dogodi da u najvažnijim trenucima niste kod kuće. No imam njihovu veliku podršku. Nedavno sam čak i zapjevao sa svojom bakom na promociji 10. Zbornika Književnog kruga Prelog u Domu kulture. Moram priznati i da smo trenutačno u procesu preseljenja i uređenja kuće, što je, kao što znaju svi koji su to prošli, izazov i u idealnim okolnostima. A kod nas je situacija još življa. Imamo jednu malu, energičnu djevojčicu i još jednu bebu na putu. Uz sve to uskladiti uz glazbu i svakodnevicu ponekad je pravi kaos, ali i najveća radost. Svima sam stvarno zahvalan, no posebnoj svojoj ženi. Kada netko s vama dijeli i slavi vaše uspjehe, i kad imate nekog s kim možete prebroditi svaku prepreku, to cijelom putovanju daje pravi smisao - ispričao nam je pjevač.

Filip Hozjak voli pratiti sport i njime se baviti.

- Prije glazbene karijere bio sam nogometaš, to sam sad ostavio po strani, ali naravno volim odigrati nogomet s frendovima. U posljednje vrijeme jako često igram tenis i ponosno sam član Teniski klub Prelog. Osim toga, volim i biljar i pikado – sportove koji su možda malo manje zastupljeni, ali meni jako dragi. A navečer, prije spavanja, kad uhvatim vremena, pravi mi je gušt igranje PlayStation igara s prijateljima - otkrio nam je. Ispričao je i koji su mu planovi za budućnost.

- Travanj 2026. bit će mi stvarno pun događaja. Uz dva koncerta 4 Tenora u Lisinskom, 14. i 15. travnja od kojih je prvi već rasprodan, a i drugi je na dobrom putu, tu je i Zagrebački festival, ali i ono najvažnije – rođenje djeteta. Puno lijepih stvari dolazi. Što se tiče nastavka solo karijere, nastavljam raditi s Mirom Buljanom i Scardonom, imamo već mnogo ideja za nove singlove. Prijašnja pjesma sa Zagrebačkog "Srce pušta na sve strane" i ovogodišnja "U snu te volim" smjer su u kojem ćemo ići. Svakom novom pjesmom želim napraviti korak dalje i ponuditi nešto svježije, modernije i iskrenije. Trudim se stalno rasti, biti bolji nego jučer i iznenaditi publiku nečim novim, a opet ostati vjeran emociji koja me vodi u stvaranju. Vjerujem da će se to jasno čuti u svemu što dolazi - istaknuo je pjevač.