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Naša bivša misica o kilaži: 'Da se danas bavim manekenstvom, bila bih XXL model. I što onda?'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Naša bivša misica o kilaži: 'Da se danas bavim manekenstvom, bila bih XXL model. I što onda?'
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ARHIVA - Miss Hrvatske Rajna Raguž uživala je na zabavi nakon izbora u ugodnom društvu | Foto: /PIXSELL

Rajna Raguž iskrenom objavom o kilogramima i izgledu potaknula je lavinu reakcija: 'Vrijednost žene ne određuje broj na vagi'

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Bivša Miss Hrvatske, a danas uspješna fotografkinja Rajna Raguž, svojom je najnovijom objavom na Instagramu pokrenula važnu raspravu o samoprihvaćanju i nametnutim idealima ljepote. Kroz seriju fotografija uputila je snažnu poruku o tome da sreća i samopouzdanje ne ovise o konfekcijskom broju, što je izazvalo brojne reakcije i riječi podrške.

Na jednoj od fotografija napisala je "Život ne počinje kad smršaviš", a u opisu objave osvrnula se na komentare o "XXL modelima", naglasivši kako u tome ne vidi ništa loše jer "nitko od nas nije napravljen po kalupu". Svojim je iskustvom dala dodatnu težinu temi; kao netko tko je karijeru započeo pobjedom na izboru za Miss Hrvatske 2001. godine, Raguž je iz prve ruke osjetila pritisak modne industrije.

"Naravno da bih ponekad voljela imati tijelo devetnaestogodišnjakinje. Nemam ga. I vjerojatno ga više nikad neću imati. Da se danas bavim manekenstvom, vrlo vjerojatno bih bila XXL model. I što onda?" napisala je, dodajući kako su je za izgled najčešće kritizirale druge žene. Iskustvo rada ispred i iza kamere naučilo ju je, kaže, da je izgled samo dio priče, a da su "energija, samopouzdanje i način na koji nosiš sebe" ono što je uistinu vrijedno.

ARHIVA - Sun City: Predstavnica Hrvatske na izboru za Miss svijeta Rajna Raguž
ARHIVA - Sun City: Predstavnica Hrvatske na izboru za Miss svijeta Rajna Raguž | Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija

Svoju je objavu posvetila "svim ženama s viškom kilograma koje su odlučile da zbog toga neće biti nesretne i da neće staviti život na čekanje", a zaključila ju je citatom Coco Chanel: “Beauty begins the moment you decide to be yourself.”

Objava je u kratkom roku potaknula stotine komentara, a mnoge su žene u riječima bivše misice pronašle utjehu i inspiraciju te podijelile vlastite priče. Rasprava se proširila i na štetnost nametanja mršavosti kao jedinog ideala, pri čemu je jedna pratiteljica upozorila kako takav narativ "uvodi djevojčice u anoreksiju ili bulimiju". Druge su se osvrnule na lažnu brigu o zdravlju koja se često koristi kao izgovor za kritiziranje tuđeg izgleda.

 *uz korištenje AI-ja
 
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