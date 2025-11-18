Sudac Miss Universea podnio ostavku: Tvrdi da je Top 30 misica unaprijed odabrano

StartFragment StartFragment

Jedan od sudaca ovogodišnjeg izbora Miss Universe iznenada je odustao tri dana prije međunarodnog natjecanja koje se 21. studenoga održava u Bangkoku, Tajland. U utorak, 18. studenoga, skladatelj Omar Harfouch objavio je na svojim Instagram pričama razlog za povlačenje. U uvodu je izrazio “duboku zbunjenost i zabrinutost” nakon što je, tvrdi, doznao da je formiran “improvizirani žiri” kako bi odabrao 30 finalistica među 136 zemalja sudionica, piše People.

Harfouch je izjavio da je za izborni odbor doznao putem društvenih mreža te da nijedan od “pravih” osmero sudaca nije bio prisutan kad se ta skupina sastala. “Rezultati tog odabira trenutačno se drže u tajnosti”, napisao je pijanist na Instagramu. U drugoj objavi dodao je da je neslužbeni žiri “sastavljen od pojedinaca s potencijalnim sukobom interesa zbog osobnih odnosa s nekim natjecateljicama, uključujući i osobu zaduženu za prebrojavanje glasova i upravljanje rezultatima, što predstavlja dodatni sukob interesa.”

Naveo je da je o svom neslaganju s ovom preliminarnom selekcijom obavijestio Organizaciju Miss Universe. Tvrdi da je izbor reagirao tako što je “na brzinu objavio popis imena povezanih s odabirom na svom Instagram profilu”, iako, istaknuo je, objava nije precizirala koju su ulogu te osobe imale.

Vjerojatno se referirao na nedavnu objavu Miss Universea od ponedjeljka, 17. studenoga, u kojoj je predstavljena skupina članova odbora “Beyond the Crown”. Harfouch nije bio među osmero navedenih. Prema njegovim riječima, taj je potez stvorio “još veću zbrku”. U posljednjoj objavi zaključio je da neće sudjelovati u nadolazećem izboru.

“Nakon nepoštovanog razgovora s direktorom Miss Universea Raulom Rochom o nedostatku transparentnosti u procesu glasanja, odlučio sam dati ostavku i odbiti sudjelovati u ovoj farsi”, napisao je Harfouch. “Također neću izvoditi glazbu koju sam skladao za događaj.”

Dana 18. studenoga, Organizacija Miss Universe objavila je službenu izjavu na Instagramu u kojoj navodi kako želi “razjasniti određene netočnosti u vezi s programom Beyond the Crown i službenim procesima ocjenjivanja 74. izbora Miss Universe”.

U priopćenju se navodi da su Harfouchove tvrdnje netočne. “Organizacija Miss Universe izričito pojašnjava da nikakav improvizirani žiri nije formiran, da nijedna vanjska skupina nije ovlaštena ocjenjivati natjecateljice ili birati finalistice te da se sve ocjene provode u skladu s utvrđenim, transparentnim i nadziranim MUO protokolima”, stoji u izjavi.

EndFragment

EndFragment