Nasljednica glazbene dinastije proslavila se zbog hit serije, s bakom je vodila pravnu bitku

Rođena u jednoj od najpoznatijih američkih obitelji, Riley Keough odrastala je pod teretom slave, ali je tijekom godina uspjela izgraditi vlastiti identitet i postati cijenjena glumica, producentica i umjetnica. Kao kći Lise Marie Presley i unuka legendarnog Elvisa Presleyja, od samog je početka bila okružena slavom, glazbom i medijskom pažnjom.

Danielle Riley Keough rođena je 29. svibnja 1989. godine u Santa Monici u Kaliforniji. Njezini roditelji, glazbenici Lisa Marie Presley i Danny Keough, razveli su se kada je Riley imala pet godina. Djetinjstvo je provodila između različitih svjetova, luksuznog doma svoje majke i skromnijeg života sa svojim ocem. Dio vremena živjela je u Los Angelesu, dio na Havajima, a često je boravila i u Gracelandu, legendarnom domu obitelji Presley u Memphisu.

Takvo odrastanje ostavilo je snažan trag na njezin pogled na život. Sama je kasnije govorila kako joj je iskustvo života u potpuno različitim okolnostima pomoglo da razvije osjećaj za stvarnost i empatiju prema ljudima iz svih društvenih slojeva. Dok je s majkom živjela okružena slavom i bogatstvom, njezin otac živio je mnogo jednostavnije, često u malim stanovima, kabinama ili prikolicama.

Nakon razvoda od Dannyja Keougha, Lisa Marie Presley udala se za Michaela Jacksona, pa je Riley dio djetinjstva provela i na slavnom imanju Neverland. Kasnije su uslijedili i drugi brakovi njezine majke, uključujući kratki brak s Nicolasom Cageom te brak s producentom Michaelom Lockwoodom, s kojim je Lisa Marie dobila blizanke Harper i Finley.

Zbog čestih selidbi i putovanja Riley nije imala tipično školovanje. Na kraju je bila školovana kod kuće, a srednju školu nikada nije završila, što je kasnije priznala kao jednu od svojih životnih propusta. Ipak, još od djetinjstva pokazivala je veliku kreativnost, organizirajući vlastite predstave i kratke filmove u kojima su sudjelovali članovi obitelji i prijatelji.

Prije glumačke karijere Riley se okušala kao manekenka. Već kao tinejdžerica surađivala je s velikim modnim kućama poput Dolce & Gabbane i Tommyja Hilfigera, a 2005. godine postala je zaštitno lice parfema Miss Dior Chérie. I danas je prisutna u svijetu mode te je 2023. godine postala ambasadorica modne kuće Chanel.

Glumačku karijeru započela je 2010. godine u filmu "The Runaways", biografskoj priči o istoimenom ženskom rock bendu iz sedamdesetih. U filmu je glumila uz Dakotu Fanning i Kristen Stewart, a ubrzo su uslijedile nove uloge u nezavisnim i komercijalnim projektima. Posebno važna suradnja bila je ona s redateljem Stevenom Soderberghom, s kojim je radila na filmu "Magic Mike", a potom i na seriji "The Girlfriend Experience".

Upravo joj je uloga studentice prava koja vodi dvostruki život elitne eskort dame donijela veliko priznanje kritike i nominaciju za Zlatni globus. Riley je tada pokazala iznimnu sposobnost transformacije i emocionalne dubine, što ju je izdvojilo od stereotipa “slavne nasljednice”.

Nakon tog uspjeha nastavila je graditi reputaciju glumice koja bira zahtjevne i nekonvencionalne uloge. U filmovima poput "American Honey", "It Comes at Night" i "The Lodge" često je utjelovljavala likove s društvene margine, daleko od glamurozne slike povezane s obitelji Presley.

Posebno je zapažena bila njezina uloga u filmu "Zola", nastalom prema viralnoj priči objavljenoj na društvenim mrežama. Riley je ondje potpuno promijenila svoj izgled i način govora, stvarajući lik koji je bio istodobno karikaturalan, opasan i tragičan. Kritičari su hvalili njezinu neustrašivost i spremnost da se potpuno izgubi u ulozi.

Osim glume, Riley se posvetila i radu iza kamere. Zajedno s producenticom Ginom Gammell osnovala je produkcijsku kuću Felix Culpa, a 2022. godine njih dvije režirale su film "War Pony", koji je osvojio prestižnu nagradu Caméra d’Or na Filmskom festivalu u Cannesu.

Godine 2023. Riley je ostvarila jednu od najvećih uloga svoje karijere u seriji "Daisy Jones & the Six". U priči inspiriranoj glazbenom scenom sedamdesetih glumila je Daisy Jones, karizmatičnu pjevačicu izmišljene rock grupe. Iako dolazi iz glazbene obitelji, Riley prije snimanja nije imala ozbiljno glazbeno iskustvo, no intenzivno je učila pjevanje i sviranje kako bi što uvjerljivije utjelovila lik. Serija je postigla velik uspjeh, a Riley je zaradila nominaciju za nagradu Emmy.

Iste godine njezin privatni život obilježila je velika tragedija. Nakon što je 2020. godine preminuo njezin brat, obitelj Presley ponovno je pogodio težak gubitak kada je početkom 2023. umrla Lisa Marie Presley. Riley je javno govorila o boli i procesu tugovanja, a čak se educirala i za doulu kako bi bolje razumjela proces smrti i emocionalnog oporavka.

Nakon smrti svoje majke našla se i u središtu medijske pažnje zbog pravnog spora oko obiteljskog nasljedstva između nje i bake Priscille Presley. Iako je slučaj na kraju riješen nagodbom, cijela situacija dodatno je opteretila obitelj u razdoblju žalovanja.