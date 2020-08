Nasljednici su protiv upotrebe Cohenove pjesme Aleluja na Trumpovim skupovima...

<p>Posjednici autorskih prava <strong>Leonarda Cohena</strong> priopćili su u petak da razmatraju pravnu akciju zbog upotrebe Cohenove pjesme Aleluja na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji (RNC), nazvavši to drskim pokušajem politiziranja pjesme.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>Kantautorica<strong> Tori Kelly </strong>izvela je Aleluju tijekom vatrometa u četvrtak navečer nakon čega je uslijedio govor predsjednika Republike <strong>Donalda Trumpa </strong>za republikansku nominaciju.</p><p>Drugu, operniju verziju, izveo je pred kamerama američki tenor <strong>Christopher Macchio</strong>. Cohenovi nasljednici u izjavi su rekli da su 'iznenađeni i zaprepašteni' korištenjem pjesme, rekavši da su izričito odbili zahtjev RNC-a da se služi njome.</p><p>Nazvali su odluku RNC-a 'prilično hrabrim pokušajem politiziranja i iskorištavanja na tako očajan način', jedne od najvažnijih Cohenovih pjesama, i dodali da istražuju pravne mogućnosti u vezi s tim.</p><p> - Da je RNC zatražio pjesmu You Want it Darker, za koju je Leonard Cohen 2017. osvojio posthumni Grammy, možda bismo razmotrili da je izvedu - dodaje se u izjavi.</p><p>Cohen je umro 2016. u 82. godini života, a Aleluja, je prvi put objavljena 1984. godine i postala njegova najizvođenija pjesma. <strong>Rolling Stones, Neil Young, Tom Petty, Rihanna, Elton John, Adele</strong> i <strong>Queen</strong> nalaze se među desecima glazbenika koji su odbijali ili tražili da se njihova glazba prestane koristiti na Trumpovim skupovima.</p>