Diplomirana ekonomistica Mila Bečka svoj je pohod u ovotjednu "Milijunašu" nastavila otvorivši 8. pitanje za 8000 kuna.

Prvog džokera, znalce, iskoristila je za osvajanje 16.000 kuna. Upitala ih je je li valjak, kocka, kugla ili stožac "geometrijsko tijelo" koje reže onaj tko je navalio na naš autohtoni sir prgicu.

Odabrani Ivan ustvrdio je kako je riječ o stošcu, obliku koji je natjecateljica prethodno eliminirala.

Nije potom znala je li londonska premijera mjuzikla Kabaret, Kosa, Mačke ili Jadnici "pričekala" ukinuće zakona o cenzuri na kazališnim daskama. Na pitanju za prelazak drugoga praga stoga je upotrijebila oba preostala džokera.

- Rekao bih Kabaret, ali nisam sigurna, naglasio je džoker "zovi" pa je Mila zatražila i onoga "pola-pola", čijom su upotrebom u suženu izboru ponuđenih odgovora ostali Kosa i Jadnici. Odlučila se za mjuzikl Kosu i osvojila 32.000 kuna.

Koji je naslov utjecajnog eseja s podnaslovom "Društvena odgovornost poduzeća je povećanje dobiti", glasilo je pitanje za dvostruko viši iznos. Između Keynesove, Krugmanove, Friedmanove te Stiglitzove doktrine opredijelila se za Keynesovu te vrući stolac prepustila natjecatelju koji je pobijedio u igri "Najbrži prst", jer riječ je o Friedmanovoj doktrini.

Nakon Mile svoju je priliku u kvizu dobio dočasnik u hrvatskoj vojsci, Marijo Kalinić.

Marijo je zapeo na pitanju za 16.000 kuna na kojemu mu je zatrebala pomoć džokera "pola-pola". Naime, tražio se broj država Europske unije kroz čije kopnene dijelove prolazi nulti meridijan. Džokerom su preostali odgovori dviju i triju država, a ispali kroz jednu i kopnene dijelove četiriju država. Potom je uslijedio i upit znalcima, a Josip je istaknuo kako nulti meridijan prolazi kroz dijelove kopna dviju država Unije - Španjolske i Francuske, što je točan odgovor.

Nakon što je stigao do drugoga praga zatražio je džokera "zovi", nadajući se da će dobiti odgovor na pitanje što je u pjesmi Josipa Severa išlo "ko limena glazba s trga od sata niz Prašku i Vlašku". No naposljetku nije htio pogađati između tišine, sjete, kiše i sjene pa je odustao. Naime, džoker mu je sugerirao odgovor sjeta, ocijenivši pritom kako je siguran u izrečeno tek između 40 i 50 posto. Marijo je nakon odluke o odustajanju istaknuo da bi rekao tišina no u pjesmi Josipa Severa krije se kiša.

Posljednji večerašnji natjecatelj, Luka Softić iz Zagreba, do kraja emisije osvojio je 4000 kuna. Na pitanju za spomenuti iznos iskoristio je i pomoć znalaca. Naime, nastavnik u glazbenoj školi i izvanredni student četvrte godine prava nije znao što radi vrijeme u pjesmi Tick-tock Albine Grčić. Bruno Robert rekao mu je da ono curi i juri (a ne da trči i bježi, ide i odlazi ili usporava i ubrzava). Luka stoga sljedećega četvrtka "Milijunaša" otvara pitanjem za 8000 kuna.