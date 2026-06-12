Nastupaju kao predgrupa Lennyju Kravitzu, a za 24sata otkrivaju: Poveli bismo ga u đir

Da nam je netko rekao prije četiri godine da ćemo otvoriti koncert Lennyju Kravitzu, vjerojatno bi ga poslali... daleko. Ivan bi mu sigurno dobacio: Ne trebamo se lagat sad. Nije to baš lipo, kroz smijeh kaže pjevačica Tara Šolić iz šibenskog benda Aracataca, koji će 14. lipnja nastupiti kao predgrupa Lennyju Kravitzu u pulskoj Areni. Za bend koji postoji tek četiri godine riječ je o najvećoj prilici u dosadašnjoj karijeri, a uz pripreme za veliki nastup publici su predstavili i novi singl 'Sjeti me se'.

Vijest da će otvoriti koncert jednog od najvećih svjetskih rock glazbenika, članove benda, uz Taru, gitariste Lorenza Ušića, Franu Vrbatovića i Ivana Stošića te bubnjara Filipa Laću, zatekla je na različitim mjestima.

- Svako je bio na svojoj strani, Frane je provodio vrijeme sa svojom ljubavi pa je tek 12 sati nakon uopće primio vijest. Ivan je bio u Ljubljani na faksu, Filip je spavao doma, a Lorenzo je radio u Šibeniku. Ja sam se spremala za nekakvi usmeni ispit na faksu, više se ni ne sjećam koji. Tada je pristigla poruka tj. screenshot maila naše bookerice Laure. Evo najiskrenije, ja sam stajala nad tom porukom u tišini i čudu sve dok nisam zaplakala - prisjetila se Tara.

Foto: Sanja Junaković

Ipak, nisu svi odmah povjerovali da se to doista događa.

- Nismo bili usklađeni s osjećajima. Neki su bili skeptični, a neki manje. Frane je zapravo odmah povjerovao, Ivan i Lorenzo su bili više skeptični, a ja sam se klackala između te dvije opcije. Srce mi je govorilo da je gotov čin, da sviramo u areni Pula kao predgrupa Lennyju Kravitzu, ali glava je tražila ipak da tome malo skeptično pristupim makar sam odmah nazvala barem troje ljudi da im poručim vijest. Filip se nije javio, ništa neobično za bubnjara - kaže Šolić.

Bend još uvijek nije u potpunosti procesuirao što ih čeka.

- Mislim da nismo još stigli procesuirati. Sve je nekako kao da lebdimo u zraku od kad smo dobili tu vijest. Trebalo nam je neko vrijeme dok ne povjerujemo da se taj koncert uopće događa - priznaje Tara.

Foto: Sanja Junaković

Pred publikom koja prvenstveno dolazi zbog Kravitza žele ostaviti što bolji dojam.

- Ogromna je odgovornost. Mi smo tu da zagrijemo publiku i da iskoristimo jedinstvenu priliku za predstaviti sebe, što znači da moramo svirati jako dobro i da sve treba biti na mjestu. To je naravno stresno, ali ništa što mi ne možemo odraditi. Sigurno smo odabrani s razlogom - poručuje Tara.

Na pitanje pripremaju li nešto posebno za Arenu, odgovara kako ostaju vjerni sebi: 'Držat ćemo se svojeg standardnog nastupa koji je sam po sebi već blizu posebnom'. Članovi benda već imaju i zajedničku poveznicu s Kravitzovom glazbom.

- Pjesma 'Fly Away' se nekako veže sa svima nama pojedinačno. Istaknut ću priču Frane, Ivana i Filipa. Frane s njom ima posebniju priču jer je jedna od prvih pjesama koje je obradio sa svojim bratom. Tad nisu ni svirali u bendovima nego samo skupa u svojoj dječjoj sobi. Ivan i Filip su se također rano povezali s pjesmom jer je bila jedna od prvih obrada u jednom od njihovih prvih bendova, a zajedno su svirali u dosta njih - ispričala je Tara.

Foto: Sanja Junaković

Nadaju se i susretu s glazbenom zvijezdom: 'Naravno da se nadamo da ćemo imati priliku upoznati ga! Svako mu hoće reći nešto svoje, ali u principu bi ga probali povest u zabavu'. Kad bi Kravitzu mogli pustiti samo jednu svoju pjesmu, izbor bi pao na 'Nove boje'.

- Iako je 'Sjeti me se' relevantnija jer je upravo izašla, a “Nove boje” je tako dobra pjesma i nama najponosniji uradak. Kad bi mogli proširiti selekciju pjesama na one koje još nismo izbacili “It’s a Fool’s Task” bi mu se mogla baš svidjeti. Imperativ za čitatelje, sjetite je se kad izađe! - kaže.

Nova pjesma 'Sjeti me se' nastala je nakon kraja jednog dugogodišnjeg prijateljstva, no Tara priznaje da joj nije bilo teško pretočiti osobnu priču u stihove.

- Iskreno i nije bilo teško staviti osobnu priču u pjesmu. Među ostalom, nije ni prvi put da sam to napravila, većina toga o čemu pišem su osobne priče. Drago mi je imati takvu priliku za otvaranje, osim što je stvarno rehabilitirajuće, utješno je imati mogućnost dati drugima da se nađu u nekom mojem tekstu i rezoniraju s mojim osjećajima i iskustvima. Mislim da je to čar svih umjetnosti vezanih uz tekst i njegovu interpretaciju - kaže.

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Dodaje kako se članovi benda ne otvaraju jedni drugima na klasičan način, ali njihove emocije ipak pronađu put do pjesama.

- Ne ide to baš tako. Najčešće se ne otvaramo jedni drugima baš tako da tako sjednemo i nešto izričito podijelimo. Mislim da puno toga dolazi iz upravo onih nedorečenih stvari, ili osjećaja koje pokušavamo dočarati zvukom ili aranžmanom. Po meni tekst je najmanji faktor dočaravanja nekog osjećaja u glazbi, ali onda kada je uvršten u pjesmu, onaj presudni - objašnjava.

Da su emocije iz pjesme prepoznali i drugi, pokazale su prve reakcije.

- Najljepše mi je bilo čuti od Judite Gracin, plesačice spotu pjesme 'Sjeti me se', još i prije nego je pjesma izašla da baš jako rezonira s pjesmom i s njezinim tekstom i da joj je zbog toga još i draže što će raditi na spotu - otkriva Tara.

Foto: Sanja Junaković

Iako danas otvaraju koncert Lennyju Kravitzu, početci nisu bili jednostavni.

- Imamo tu privilegiju reći da je samo naša prva godina rada bila najsporija. Već po ulasku u drugu godinu rada su nam se stvari puno brže krenule odvijati. U prvoj godini rada su nam se nekako stalno otkazivale gaže i nikako nismo mogli doći do koncerata. Nije nam polazilo za rukom. Pa smo se na kraju naljutili i Lorenzo i ja započeli Headroom Festival u Šibeniku kako bi mi mogli svirati i ostali mladi bendovi s naše scene. Ali hey! Frane je došao iz Drniša na prvi Headroom festival, i tu je započela njegova infiltracija u bend. Tako da sve ima svoj razlog. Butterfly effect je čudo! - kaže.

Jedan od težih perioda za bend bio je prošle godine.

- Kad je jedna polovica benda, Lorenzo i ja, bila u Zagrebu, a druga, Ivan i Filip, u Šibeniku. Nismo mogli imat probe osim pred nastup i bilo je dosta obeshrabrujuće. Izdržali smo to kao i sve ostale nedaće s kojima smo se sreli. Očito je sve na kraju dobro ispalo! - priznaje Tara.

Na svoje prve nastupe danas gledaju s nostalgijom.

- Nikako ih ne bi htjeli zaboraviti. Naravno ima nekih nastupa koji su bili gori nego ostali pa se na sjećanje njih malo zgrozimo. U principu svaki nastup je bila grana koja nas je vodila u nekom smjeru i na kraju evo dovela da sviramo kao predgrupa Lennyju Kravitzu u Areni Pula. Tako da se rado podsjetimo naših starih nastupa - rekla je Tara.