Nataša Bekvalac o spotu s mamom: 'Te tri minute su jedino što imamo snimljeno'

Nakon devet godina diskografske stanke, jedna od najvećih regionalnih pop zvijezda, Nataša Bekvalac, izbacila je novi album pod simboličnim i intimnim nazivom 'Mama'. 'Oštećena', 'Izlećena', 'U inat' samo su neke od deset novih pjesama koje predstavljaju krunu njezine karijere duge više od dva desetljeća, ali i ispovijest.

- Možda jesu teški naslovi pjesama, ali i istiniti svakako jesu. Stvarno sam se bavila temama koje su meni važne na način koji je meni blizak da ga ispričam, tj. otpjevam i samim tim podijelim s publikom. Jako sam se iznenadila tako dobrim reakcijama. Mislim da album ruši sva moguća moja očekivanja, što brojke pokazuju. Jako sam se iznenadila prijemom, pogotovo kod ženskog dijela publike i shvatila sam koliko žene, zapravo na način koji je sličan meni, doživljavaju i život i muziku - ispričala je Nataša.

Zagreb: Pjevačica Nataša Beklavac | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Kroz stihove i vizuale, Nataša istražuje složene odnose, majčinstvo i nasljeđe, teme s kojima se mnogi mogu poistovjetiti, ali posebnu pažnju privukla je naslovna pjesma 'Mama', za koju je snimljen emotivan spot u kojem se pojavljuje Natašina majka, Mira Bekvalac. Ovaj dirljivi trenutak dao je cijelom albumu osobni pečat i pokazao ranjivu stranu Nataše Bekvalac. Pitali smo ju koju maminu 'školu' prenosi na svoje djevojčice Hanu i Katju.

- Pa mama mi je najznačajnija osoba u životu mimo moje djece. Naravno, ja sam drugačija kao roditelj, drugačija sam majka, ali onu neku suštinu i vrijednosti svakako da mi je usadila ona. Iako sam se odlučila na drugačiji život, dijametralno različit, ali sve prema svojim kapacitetima i svojim željama, i iako smo potpuno drugačije, ja je bezuvjetno i beskrajno volim. I ona, svakako, ima najveći utjecaj i na mene kao ženu, ali i na mene kao umjetnika - iskreno nam je odgovorila Nataša.

Kao majka, kaže da je previše popustljiva i da je svi kritiziraju, a posebno njezina mama Mira.

- Možda zato što sam u situaciji da ih sama odgajam i onda nekako stalno hoću da im bude sve nježno i prelijepo - odgovorila je u 24 pitanja.

Svaku od deset pjesama na albumu prati i visokobudžetni videospot, što projekt čini cjelovitim audio-vizualnim iskustvom. Otkrila je da njezina majka često uskoči u pomoć na različitim snimanjima, ali ne voli medijsku pažnju pa ju nisu ni pokušavali nagovarati na sudjelovanju u spotu već su je doveli 'pred gotov čin'.

- Sve ono što postoji to je krišom snimljeno ili smo rekli da nećemo, pa smo poslije pustili. Ona je pozvana da pomaže, kao što pomaže kad bilo što radimo u vezi snimanja. Tako da je ona bila stavljena pred svršen čin da je moja redateljica prišla i rekla je: 'Htjeli smo da pustimo jednu pjesmu, posvećena je svim mamama...Vaš jedini zadatak je da češljate svoju kćerku'. I ona je stvarno uzela taj češalj i krenuo je 'one take'. Te tri minute su jedino što imamo snimljeno - prisjetila se.

Jedna od pjesama koja se već izdvojila kao favorit publike jest duet 'U inat', snimljen s mladom pjevačicom Zoi, koja je ujedno i Natašina nećakinja. Suradnja sa Zoi simbolizira spajanje generacija i podršku koju Nataša pruža novim talentima, osobito onima unutar vlastite obitelji. A pitali smo ju koja pjesma s albuma najviše opisuje njezin život.

Zagreb: Pjevačica Nataša Beklavac | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Sve su mi jako važne, ali mislim da sam jako intenzivno doživjela 'Oštećenu'. Ona mi je baš značajna, i 'U inat' jer ju je publika prihvatila na jedan način. I za mene i za Zoi je jako važna budući da kroz cijeli proces i pjesme i spota radimo jednu vrstu obiteljskih konstelacija koje su nam jako bile značajne u životu. I meni i njoj - objasnila je Nataša.

A je li Nataša ikada razmišljala odustati od glazbe?

- Imala sam perioda kada mi je bilo teško nastupati. Iz privatnih razloga nisam, doslovno, mogla ustati iz kreveta koliko sam bila loše. Ali da odustanem od glazbe... Ja ne znam kako bih živjela. Od svoje četvrte godine držim dezodorans ili fen u rukama i pjevam - iskreno je odgovorila.

Osim po glazbi, Nataša Bekvalac poznata je i po svom javnom djelovanju i beskompromisnom stavu. Već godinama je jedna od najglasnijih zagovornica LGBT prava u Srbiji, zbog čega je 2019. godine dobila titulu 'gay ikone'. Njezina podrška kulminirala je 2021. godine kada je bila 'kuma' beogradskog Pridea, izjavivši da nije samo saveznica, već 'dio zajednice'. Kroz svoj rad i javne nastupe, ona osnažuje manjinske skupine i koristi svoju platformu za promicanje tolerancije i ljubavi.

