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TOP 21

Natjecatelji ulaze u MasterChef kuhinju: Stiže im prva kutija iznenađenja, majčinski umaci!

Piše 24sata,
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Natjecatelji ulaze u MasterChef kuhinju: Stiže im prva kutija iznenađenja, majčinski umaci!
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Foto: Nova TV
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Nakon uzbudljivih audicija, TOP 21 natjecatelj MasterChefa suočit će se s prvim izazovom u profesionalnoj kuhinji, gdje će morati dokazati svoje kulinarske vještine pripremom majčinskih umaka

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Nakon uzbudljivih audicija i bootcampa, za radne jedinice MasterChef kuhinje stiže TOP 21 natjecatelj, a chefovi Stjepan Vukadin, Mario Mihelj i Goran Kočiš odmah će provjeriti koliko dobro poznaju temelje kulinarstva.

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Foto: Nova TV

Na radnim jedinicama prvi put će ih dočekati pregače s njihovim imenima, ali i kutije iznenađenja koje će otkriti namirnice za njihov prvi zadatak među TOP 21 postavom. Natjecatelji će morati pokazati koliko dobro vladaju jednom od osnova profesionalne kuhinje – majčinskim umacima. Pred njima će se naći tri moguća smjera: bešamel, holandez i velouté, a zadatak kandidata bit će pripremiti jedan od tih umaka ili njegovu izvedenicu te ga uklopiti u cjelovito jelo. Ispod kutije iznenađenja čekat će ih i glavne namirnice – pileći zabatak i panceta – od kojih će morati osmisliti tanjur kojim će pokazati ne samo poznavanje tehnike, nego i kreativnost, razumijevanje okusa i sposobnost snalaženja pod pritiskom.

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Foto: Nova TV

- Budite brzi, pametni, snalažljivi i dajte sve od sebe - poručit će im Goran prije početka kuhanja.

Upravo će prvi izazov pokazati koliko su kandidati spremni prijeći na novu razinu natjecanja. Posebnu će pozornost chefovi posvetiti pravilnoj pripremi umaka. Stjepan neće skrivati da ga posebno zanima kako će se kandidati snaći s veloutéom: 'Bilo je do sada puno neispravnih veloutéa u prethodnim sezonama, bilo bi mi žao da bude tako i sada.' Kandidati koji se odluče za holandez morat će paziti na svaki detalj jer riječ je o umaku kod kojeg pogrešna tehnika lako može pokvariti rezultat. Mario zato će im dati konkretan savjet: „Kad se radi holandez, bolje je koristiti četiri žumanjka jer će se dobiti bolja, punija smjesa. Ako su samo dva, malo je smjese i lako se raspadne.“

Foto: Nova TV

Među kandidatima koji će posebno cijeniti priliku da napokon stanu za svoju radnu jedinicu je Jakov Livaja, koji je svoj put do top 21 izborio iz druge prilike.

- Drago mi je što sam dobio drugu priliku za ulazak u MasterChef. Radit ću što god treba - poručit će Jakov.

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Pred chefovima će se na kraju naći 21 različita interpretacija istog zadatka – od rolada i arancina do rižota i različitih izvedbi majčinskih umaka. Neki će kandidati iznenaditi kreativnošću, neki sigurnošću u tehnici, dok će drugima upravo prvi dan u MasterChef kuhinji pokazati koliko još moraju učiti.

Foto: Nova TV

Tko će već u prvom izazovu pokazati da svojim tanjurom može posebno impresionirati chefove i kakvo iznenađenje čeka autora najboljeg jela, doznajte u novoj epizodi MasterChefa večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play!

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