Jakov Livaja dobio još jednu priliku u MasterChefu: 'Treća je sreća i sigurno ću je iskoristiti'

Nakon dva kruga bootcampa, chef Stjepan Vukadin odabrao je kandidate koji nastavljaju 'MasterChef' put u njegovu timu. U prvom krugu pripremali su tjesteninu pomodoro, bez recepta i kušanja pokaznog jela, a najbolji tanjuri odmah su donosili pregaču. Mjesto u njegovu timu izborili su Monika Bačić, Liberije Crnčević, Marija Jakšić, Marija Bilić, Dominik Boban, Josip Jurčević i Juan Jose Nunez Andrade.

Monika Bačić oduševila je Stjepana balansom okusa i prva osvojila pregaču. Za Sandru Ročić, Katicu Bilić i Melanie Drenski Kujundžić natjecanje je završilo već u prvom krugu. Nakon Katičina preslanog tanjura Stjepan je bio jasan: 'Ovo jelo ne bih mogao pojesti do kraja. Ovdje je za vas kraj u MasterChefu'.

Foto: Luka Dubroja

Pojedini kandidati koji nisu osigurali izravan prolazak, novu su priliku dobili u drugom krugu, u kojem su morali pripremiti autorsko jelo s krilom raže kao glavnom namirnicom. Upravo je taj izazov posebno teško pao Ivi Gluhak, koja se tijekom kuhanja borila s pritiskom i teško prihvaćala savjete kandidata s galerije.

- Došlo mi je da odustanem, da kažem Stjepanu da ne mogu više - priznala je Iva.

Foto: Luka Dubroja

Do isteka vremena ipak nije odustala, iako je bila svjesna da nije uspjela ostvariti sve što je zamislila te je nakon kuhanja zaključila kako joj na tanjuru nedostaju još barem dvije komponente.

Nakon kušanja jela iz drugog kruga chef Stjepan nije imao jednostavan zadatak te se prije konačne odluke savjetovao s ostalim članovima žirija. Jesu li prošli dalje, kandidati su saznali tek podizanjem zvona. Josip Jurčević ispod svog je zvona pronašao toliko željenu pregaču.

- Pregača je moja, ali to je tek početak, sad tek kreće pravi posao - rekao je Josip.

Mjesto u Stjepanovu timu izborio je i Juan Jose Nunez Andrade, čiji je tanjur posebno impresionirao chefa.

- Napravio si najozbiljnije jelo od svih danas - poručio mu je Stjepan prije nego što mu je dodijelio pregaču.

Iva Gluhak i Ivana Bartula ostale su bez pregače, kao i Jakov Livaja, no za njega to ipak nije značilo kraj 'MasterChef' puta. Chef Goran Kočiš u Jakovu je prepoznao potencijal i odlučio mu pružiti još jednu priliku - pozvao ga je da se u drugom krugu selekcijske faze bori za mjesto u njegovu timu.

- Treća je sreća i sigurno ću je iskoristiti - najavio je Jakov, koji će tako još jednom dobiti priliku izboriti ulazak u MasterChef vilu.

Hoće li mu to poći za rukom, ne propustite doznati u novoj epizodi 'MasterChefa'.