Ne bi se natjecao u 'Voiceu', a u kuhinji je majstor za Čokolino

Pjeva u jednom od najdugovječnijih hrvatskih rock bendova, ima toliko energije da može posramiti i upola mlađe od sebe, a kad izađe na pozornicu, sve napravi da se publika odlično zabavi. Sve to očito mu nije bilo dovoljno pa je nakon nekoliko godina izbivanja od “žiriranja” postao članom showa “The Voice”. Riječ je o Davoru Gopcu (55), koji glazbenom scenom vlada posljednjih 35 godina. Njegovi hitovi ostat će simbolom rock’n’roll glazbe, a sad će sve svoje znanje podijeliti s natjecateljima.

S kolegama Ivanom Vrdoljak (49), Ivanom Dečakom (40) i Massimom Savićem (57) odlično se slaže i, kako kaže, nije mu teško odlučiti kome će se okrenuti i koga će pustiti u daljnje natjecanje. Novim pjevačkim nadama daje savjete kako se što bolje probiti u glazbenom svijetu, a svojim smislom za humor i osebujnošću gledatelje neprestano nasmijava.

Grupa Psihomodo pop, čiji je Gobac frontman, prva se s ovih prostora pojavila na MTV-ju i bili su predgrupa kultnim Ramonesima, Iggyju Popu, Billyju Idolu... Koncerti su im bili rasprodani u najvećih hrvatskim dvoranama, osvajali su glazbene ljestvice, a svejedno su ostali prizemljeni. Slušaju ih i stari i mladi, a ako su u to imalo sumnjali, uvjerili su se u ljeto 2018. kada su pred prepunom Šalatom svirali svoje najveće hitove i proslavili 35 godina karijere benda. Šaljivdžija, kakav ovaj glazbenik po prirodi jest, nebrojeno puta je za sebe rekao da je Mick Jagger (76) iz Zaprešića.

Odmalena ste se htjeli baviti glazbom. Jeste li razmišljali o tome da ćete od nje moći i živjeti?

Odmalena sam se zapravo bavio više crtanjem i išao sam u školu. Kasnije, pred kraj osnovne škole, počeo sam se baviti glazbom. Nadao sam se da ću živjeti od toga, ali naravno da nisam znao, još uvijek ne znam čitati.

Prošle godine bila je 30. obljetnica od prve ploče “Godina zmaja”, sad imate i novi album “Digitalno nebo”. Je li vam zbog toga što imate puno pjesama teško napraviti popis onih koje ćete izvoditi na koncertu?

Pa imamo neki standardni repertoar koji sviramo i to su nekakvi hitovi i stvari koje morate svirati zbog publike, a i naše su stvari. Imamo novu ploču, u početku kad je ploča friška, sviramo nešto više stvari s ploče i onda se s vremenom isfiltriraju zapravo pjesme koje ostanu zauvijek.

Postoje li neke pjesme koje jednostavno više ne volite izvoditi ili su vam dosadile?

Postoje pjesme koje ne sviramo, a snimili smo ili ih sviramo jako rijetko. Ne znam, nekako prirodno čovjek skuži koje stvari ostanu, a koje treba maknuti s vremenom.

S iskustvom koje danas imate, biste li neku pjesmu izveli drukčije?

Pa neke pjesme bih definitivno izveo drukčije i izvodimo ih drukčije jer naš ‘lajv’ je dosta različit od pravih snimki. Možda nove stvari sviramo uživo u originalnijim aranžmanima, ali onda s vremenom smo znali to mijenjati, čisto iz zabave, da i nama ne bude dosadno.

Glazba je u vašoj krvi, živite je svaki dan.

Mislite li da biste jednog dana mogli otići u mirovinu i prestati raditi ovo što radite desetljećima?

Mislim da je mirovina kad rikneš.

Volite slikati i te slike “kruže” po izložbama - imali ste ih već nekoliko. Kad bi za glazbenika postojala mirovina, biste li mogli živjeti od slikarstva?

Nemam pojma bih li mogao živjeti od slikarstva, ono... Ako bih bio dobar, bih.

Tko vam je inspiracija u slikarstvu ili se samo ulovite papira i sve “istresete” na papir?

Ma moja inspiracija je zapravo počela od Andyja Warhola i Walta Disneya, to stalno pričam i u tom smislu nekog pop arta zapravo se i nalaze te moje slike.

Osim odličnih pjesama, dobre zabave i glasa, energija je ono što se apsolutno veže uz svaki vaš nastup. Mislite li da i ta energija utječe na to da vas ljudi obožavaju slušati?

Pa ja se nadam da i ta energija ima veze, ja znam ujutro otići vježbati, nisam sad postao nekakav ‘urednjak’, ali odem ujutro vježbati... Ipak imam 55 godina i mislim da je to super.

Često ističete da ste promijenili način života i da ste prije “ružili”, a danas ste staloženiji. Sad redovito i vježbate. Jesu li te promjene došle preko noći ili ste zbog bolova odlučili promijeniti navike?

Treniram zapravo jer me to održava u ovim godinama, i ostajem u nivou u kakvome sam bio i do sada.

S Tamarom Despot ste sudjelovali u showu “Ples sa zvijezdama” i ispali tik prije finala. Supruga vam je balerina, je li vam ona nekako olakšala taj put u showu svojim savjetima?

Moja žena se bavi klasičnim baletom, tak’ da mi nije davala neke savjete u vezi društvenih plesova, iako mislim da zna i to.

Član ste žirija showa “The Voice” i često se zna govoriti da se glazbenici koji sviraju rock okreću samo onima koji se predstave s tim žanrom. Što vi kažete na to?

Ma mislim da to nije istina, okrećeš se na dobar glas, a ako netko zbilja dobro pjeva, onda pjesma nema veze.

Da vi možete biti natjecatelj, koju biste pjesmu zapjevali? Zašto?

Ma ja ne bih bio natjecatelj, ja nisam iz tog vremena, to je danas očigledno moderno da se tako počinje karijera. Mi smo sasvim drukčije počeli - iz garaže. A da moram pjevati u ‘Voiceu’, koju bih pjesmu pjevao? Nemam pojma.

Kako se slažete s kolegama? Na društvenim mrežama fanovi pišu da djelujete vrlo skladno i da izgleda kao da stalno jedan od drugog učite.

Pa kolege su super, svi se poznajemo i nema razloga da to ne ide dobro.

I dok “žirirate”, zbijate šale, to se nikako ne može odvojiti od vas, je l’ da? (haha)

Pa ja se zbilja tako razgovaram, mislim ono, pa je onda ljudima to smiješno. Super.

Sin Vili studira na Akademiji dramskih umjetnosti, ali i svira u Donkey Hotu. Pita li tatu za savjet oko nekih pjesama, tekstova?

Pa Vili mi zna tu i tamo pustiti neke svoje pjesme, ali me ne ispituje previše za savjete. To je ipak njihova glazba.

Hoće li uskoro “pasti” i neki duet? Koji bi žanr bio?

Sumnjam da će ‘pasti’ duet i ne znam koji bi to žanr bio. Mislim, ‘past’ će duet u ‘Voiceu’.

Što Davor sluša u slobodno vrijeme?

U slobodno vrijeme slušam svašta, uglavnom rock’n’ roll, blues, neki put reggae i tako...

Jeste li se za blagdane ‘opustili’ i pojeli više nego ste planirali?

Za blagdane sam jako puno pojeo, ali sam sve potrošio jer smo puno radili.

U kuhinji ste majstor za koje jelo?

U kuhinji sam majstor za Čokolino.

Što Psihomodo pop sprema u novoj godini?

Psihomodo pop će u 2020. svirati i promovirati album ‘Digitalno nebo’ i vjerojatno još koji spot.

Nerijetko vam na koncertima bacaju grudnjake. Gdje oni završe?

Te grudnjake smo nekad imali u vrećama pa su stajali i na kraju nemam pojma gdje su završili. Valjda smo ih hitili.

Što je najluđe što ste napravili na koncertu? Biste li to ponovili?

Nemam pojma što je najluđe što sam napravio na koncertu, ali ako bi mi došlo, sigurno bih ponovio jer radio sam svašta.

