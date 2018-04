Ne boji se visina: Angelina je pilotirala malim zrakoplovom

'Kraljičin zeleni planet' koji je premijerno prikazan 16. travnja na ITV-u u Britaniji govori o načinu na koji bi današnja generacija trebala zaštititi i sačuvati okoliš. U dokumentarcu se spominje kraljice Elizabeta II. te njezini napori da sačuva okoliš za buduće generacije.

U svojoj palači ima kolekciju rijetkih vrsta biljaka koje je dobivala na poklon. Glumica Angelina Jolie (42) je također sudjelovala u projektu, inače je poznata kao velika zagovornica zaštite okoliša.

Foto: Anwar Hussein/Press Association/PIXSELL

Angelina je prikazana dok pilotira malenim zrakoplovom iznad pustinje, a izgleda da joj to nije predstavljalo nikakav problem s obzirom na to da je cijelim putem bila jako opuštena. Glumica ističe kako u slobodno vrijeme obožava voziti zrakoplove, a dozvolu za to dobila je još 2004. godine.

Foto: screenshot/itv

- Kraljica je divna gospođa koja se brine za ljude i njihovu budućnost. Želi da joj unuci i praunuci jednog dana uživaju u prirodi i uče o važnosti drugih kultura. Mislim da je to jako bitno i u potpunosti se slažem s njom - rekla je Angelina i dodala da Namibiji za nju ima posebnu važnost jer je tamo prije 12 godina rođena njezina kći Shiloh.