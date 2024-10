Beyonce nije briga za tračeve i teorije: Bila na dodjeli nagrada, sa smiješkom pozirala uz mamu

Nakon što je uhićen P. Diddy, u javnost su počeli izlaziti brojni detalji života hip-hop mogula i njegovih zabava, ali i bizarna teorija zavjere koja govori kako se brojni poznati zahvaljuju Beyoncé da ostanu živi.

Pjevačica poznata po hitovima 'If I Were A Boy' i 'Halo' bila je na dodjeli nagrada Glamour Women of the Year u New Yorku. Društvo su joj pravile majka Tina Knowles i najbolja prijateljica te kolegica iz bivšeg benda Destiny's Child Kelly Rowland.

Foto: Profimedia

Iako je Beyoncé goruća tema na društvenim mrežama, čini se da to pjevačicu 'ne dira' uopće. Naime, na događaju je blistala u svjetložutoj majici kratkih rukava i suknji zlatne boje. Svoju odjevnu kombinaciju upotpunila je odgovarajućim remenom, neutralnom šminkom, prozirnim rukavicama i dugačkom bundom, a plavu kosu je uvila u valove.

Govor je održala njena majka Tina što je dirnulo pjevačicu, tvrdi People.

Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION

- Bila sam toliko blagoslovljena u svom životu da radim mnoge stvari - rekla je Tina Knowles dok je pričala o ulozi majke te dodala:

- Imala sam veliku karijeru, ali uvijek sam govorila da je najbolji posao koji sam ikada imala majčinstvo.

Podsjetimo, na društvenim mrežama trenutno je viralna pjesma 'She Knows' iz 2013. koju izvodi J. Cole, a videozapisi na tu pjesmu govore o Beyoncé za koju tvrde da je 'čisto zlo' glazbene industrije.

Tako jedna od teorija navodi kako je preminula pjevačica Aaliyah smatrana pop princezom. Da nije poginula, možda nikad ne bismo čuli za Beyoncé.

Beyoncéin suprug Jay-Z bio je jako dobar prijatelj uhićenog hip-hop mogula. On se također zahvalio svojoj supruzi 2017. kada je dobio Grammy za izniman doprinos glazbenoj industriji. Tada je naglasio da 'nema smisla' da Beyoncé nije osvojila nagradu za album godine.

Među poznatima koji su se zahvalili Beyonce su Adele, Lizzo, Lady Gaga i Rihanna. Mnogi su se prisjetili i 2009., kad je na dodjeli MTV Video Music Awards Kanye West prekinuo govor mlade Taylor Swift i izjavio da je nagradu zaslužila Beyoncé.

Iako su tako uslijedile godine neprijateljstva repera i pop zvijezde, mnogi tvrde kako je Kanye možda zapravo 'spasio život' Taylor.