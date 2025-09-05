'Ne mogu vjerovati': Danijelu Dvornik šokirao prizor u kući

Danijela Dvornik (58) ovih je dana stigla u rodnu Komižu kako bi posjetila majku Žarku Kuljiš, no umjesto mirnog početka boravka, našla se pred prizorom koji ju je ostavio bez riječi. Na društvenim mrežama otkrila je da je u domu primila turista iz Amerike koji je ondje proveo samo jednu noć, ali nakon njegova odlaska prostor je izgledao potpuno neprepoznatljivo. Zavjese i karniše završile su na podu, a soba je ostala u potpunom neredu.

Foto: Instagram

- Znači ovdje je bio jučer jedan lik, samo jednu noć i lik je uspio skinuti bonagracije i koltrine s prozora. Znači to je bacio na pod, ja ne mogu vjerovati…Da li ljudi dođu u hotel i skidaju zavjese? - rekla je Danijela, koja se pohvalila i fotografijom na kojoj pozira s majkom.

Foto: Instagram

- Mama - napisala je Dvornik, uz što stoji i posebno crveno srce.

Nedavno je Danijela plijenila pažnju i kada je na svojim društvenim mrežama pokazala sestru Anu. Pozornost je privukla i kada je obožavatelje oduševila fotografijama s treninga na kojima je pokazala liniju, a mnogi su je pritom u komentarima i pohvalili. Inače, Danijelu na Instagram profilu prati više od 100 tisuća obožavatelja, a na društvenim mrežama redovito se pohvali anegdotama iz svog privatnog života.