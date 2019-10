Ne želi ju: Caitlyn Jenner je slavila bez milijunašice Khloe

Caitlyn Jenner nedavno je proslavila sedamdeseti rođendan, a najmlađa je kći Kylie Jenner (22) organizirala obiteljsko druženje u restoranu u Malibuu, piše Daily Mail.

- Organizirala sam najslađu večeru za mog tatu - napisala je Kylie u Storyjima u kojima je sve otkrila. No, na zajedničkoj je fotografiji nedostajala je upravo Khloe Kardashian (35) s kojom 'drama' traje još od 2017. kada je Caitlyn u memoarima 'The Secrets of My Life' opisala bivšu suprugu i Khloeinu majku Kris Jenner na loš način.

Tenzije su u zraku i dalje, što se najbolje vidjelo u realityju 'Keeping Up With The Kardashians' kada se Khloe protivila Kiminoj ideji da pozovu Caitlyn na tradicionalnu zabavu za Badnjak. U svibnju je Khloe Kardashianka rekla da se sasvim dobro slaže s Caitlyn.

- Bila je to borba za sve nas... Ne zato što je prošla kroz tranziciju, već samo zbog toga kako se tada ponijela prema nama - rekla je Khloe no izgleda kako se Kris ne slaže s njom.

Prošli rođendan Caitlyn je proslavila u Meksiku na plaži Los Cabos sa Sophijom Hutchins (23). Fotografi su ih uhvatili kako se kupaju i sunčaju u bikinijima u meksičkom resortu. Caitlyn je nosila bijeli kupaći kostim, kojeg je kombinirala s velikim šeširom, sunčanim naočalama i parom dijamantnih naušnica.

Caitlyn je prije promjene spola 2015. godine bila Bruce Jenner. Tad je bio otac šestero i očuh četvero djece. Nakon što je upoznala bivšu suprugu Kris Jenner pokušala je sakriti i potisnuti želju da postane žena.

- Zaljubila sam se u nju. Kris i ja smo se vjenčali i pokušala sam to sakriti koliko sam mogla - nedavno je priznala Caitlyn.

