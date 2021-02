Ashley Graham (33) javnosti najpoznatija kao plus size manekenka u intervjuu za američke medije otkrila je kako više ne želi da se taj termin koristi uz njezino ime. Naime, Ashley se umorila od svakodnevnih priča koje imaju veze s kilogramima te smatra kako ju obožavatelji trebaju gledati kao ženu, a ne kao pretilu manekenku.

- Ljudi moraju shvatiti da ne postoji idealna vrsta tijela. Baš zato ne objavljujem savršene fotografije. Moje su stvarne i sirove, jer u stvarnom svijetu uistinu ima žena s celulitom, masnim naslagama na leđima, strijama... Punije, plus-size, debele žene, kako god ih želite nazvati, one su oko nas - rekla je Ashley pa dodala:

- Mrzim što stalno moram raspravljati o svojoj figuri, ne znam nijednog muškarca koji to mora raditi. Ali ono što me motivira da i dalje pričam o svom tijelu jest činjenica što za to nisam imala priliku dok sam bila mlađa - otkrila je Ashley za magazin WSJ.

Inače, manekenka je nedavno progovorila o seksu nakon porođaja i otkrila kako ona i suprug, iako imaju malu bebu, pronađu vrijeme za intimnost.

- Mnogo žena me pitalo jesam li se bojala ponovno seksati. Moj odgovor je bio ne. Razlog zbog kojeg se nisam bojala bio je taj što znam da je moja vagina stvorena da kroz nju izađe dijete - rekla je Ashley za strane medije.