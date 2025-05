Neda Pokradena! Za 24sata je otkrila: 'One zarađuju na mojim pjesmama bez pol' muke, užas'

Legendarna pjevačica Neda Ukraden (74) ovih je dana u Beogradu primila jedno od najznačajnijih priznanja u svojoj bogatoj karijeri – prestižnu nagradu “Izvanredni zlatni beočug za životno djelo”, kojom je potvrđen njezin dugogodišnji doprinos glazbi, kulturi i umjetnosti na regionalnoj sceni.

Foto: Milos Tesic

- Vrlo sam sretna i počašćena, ova nagrada je za mene posebno priznanje jer, iako nisam rođena Beograđanka, u koju god zemlju i grad da dođem, ja sam ambasadorica i ovoga grada, i zemlje, i naroda, što me čini prezadovoljnom. Ovo nije jedna u nizu nagrada nego nešto što se dobiva kao kruna dugogodišnje i uspješne karijere - kaže Ukraden, čija je bezvremenska pjesma “Zora je” proslavila 40 godina postojanja, a u tu čast pjevačica sutra odlazi u Englesku, gdje će s londonskom filharmonijom (LPO) u čuvenom Abbey Roadu, najpoznatijem svjetskom tonskom studiju, snimiti novu verziju navedene pjesme, a što je omogućila diskografska kuća Croatia Records, bivši Jugoton, koji je izdao ploču prije točno četiri desetljeća.

Filharmonijom će dirigirati ugledni Steve Sidwell, poznat po dirigiranju na velikim svjetskim koncertima i suradnji s mnogim svjetskim glazbenicima (Robbie Williams, Amy Winehouse...).

Nova verzija legendarne pjesme posebno je raspisana za filharmoniju, a utoliko će biti izmijenjen i njen aranžman.

- Vrlo sam uzbuđena, nemaju svi mogućnost ovakve suradnje. Osjećam se kao da sam tek počela pjevati jer, ako sam i o čemu maštala, to je o ovakvoj suradnji. Ovo je definitivno ostvarenje mojeg mladenačkog sna i kruna karijere. Nekoliko puta morala sam se uštipnuti da se uvjerim da ovo nije san - kaže jedna od naših najpoznatijih pjevačica, koja će premijeru navedenog rada predstaviti na koncertu u Zagrebu u Areni 25. listopada ove godine.

Iako je i do sada više puta nastupala s orkestrima diljem bivše Jugoslavije, priznaje da je ovakvu dimenziju suradnje mogla samo sanjati, a posebno joj je drago što će snimati pjesmu čija magija traje toliko dugih godina od stvaranja i objave do danas.

- Svi znaju riječi te pjesme, bilo da nastupam u, primjerice, Rumunjskoj, Bugarskoj ili bilo kojemu mjestu izvan našega govornog područja. To je nešto što se samo može poželjeti - zadovoljna je dobitnica mnogobrojnih priznanja i autorica bezvremenskih hitova, s kojom u London putuju direktor Croatia Recordsa i ton majstor.

U razgovoru uoči putovanja s Nedom smo se dotaknuli i ozbiljnog problema s kojim se, kako tvrdi, posljednjih godina suočava – neovlaštenim prepjevima njezinih pjesama od strane mlađih izvođačica.

- Riječ je o vrlo nekorektnoj praksi i najgrubljoj, čistoj intelektualnoj krađi. Nisam primijetila da Madonna, recimo, pjeva Beyonceine pjesme ili Lady Gaga one od Barbare Streisand. Ako sam ja platila pjesmu, otpjevala je, a pritom sam živa i zdrava, onda je nedopustivo da netko uđe u studio i prepjeva pjesmu živog izvođača. Do sada sam čula nekoliko prepjevavanja mojih pjesama i nijedna od tih pjevačica nije me kontaktirala. Nitko od njih nije zvao niti tražio dopuštenje za to, niti je itko od živućih skladatelja za takvo nešto dao suglasnost. Primjećujem da je takvo kršenje kodeksa postalo praksa i žalosti me što je to tako. To se sad masovno radi, bez dopuštenja snimaju se te tzv. nove pjesme, koje traju nekoliko dana. Da se razumijemo, još nekako i lako kad se te pjesme pjevaju na koncertima, no ovdje se radi o glazbi koja je plasirana na razne mrežne stranice, platforme i YouTube kanale, što donosi profit. Drugim riječima, netko, bez pol' muke, zarađuje na vašem trudu i radu. Meni je to jednostavno neobjašnjivo - zgrožena je i dalje vrlo aktivna glazbena diva, koja ne planira usporiti tempo ni kad je riječ o glazbi ni kad je riječ o borbi za prava izvođača.

- Ne bih sad otkrivala imena, reći ću samo da sam se dodatno šokirala kad je jedna od njih čak koristila moje ime u najavi izvođenja pjesme koju sam ja platila, proslavila i dala pečat tom svom autorskom radu. Iako sam po struci pravnik, dugo sam izvan te materije te ću morati detaljnije sagledati pravnu stranu po tom pitanju jer smatram da je to za tužbu. Mislim da Hrvatska puno bolje štiti svoje izvođače, no to je sigurno tema kojom se trebaju pozabaviti ljudi koji se bave zaštitom intelektualnog vlasništva. Ponavljam, nitko od tih kolegica me nije kontaktirao, a ako ja budem kontaktirala njih, to će biti preko odvjetnika - kaže Ukraden, koja u pauzi između pakiranja i priprema za putovanje gleda spot za novu pjesmu, "Lastavica", s kojom će se predstaviti na nadolazećem 17. CMC festivalu u Vodicama početkom lipnja, a koju je napisao Dušan Bačić, autor mnogih njezinih pjesama posljednjih godina.

- Vrlo sam zadovoljna novim spotom, predivan je. Trebali smo ga snimati u jednom renomiranom hotelu, no na kraju smo ga snimili u Kotoru i vrlo mi je drago da smo se tako odlučili jer se uistinu radi o predivnom gradu, predivnoj prirodi, što se savršeno uklapa s pjesmom. Uzbuđena sam pjesmu uskoro predstaviti vjernoj publici - zaključuje Neda, koja većinu svog vremena provodi putujući između Zagreba, Beograda, Sarajeva i Rijeke, no njezina prava oaza mira nalazi se u rodnom Imotskom, gdje, ističe, vidi sebe u godinama koje dolaze i gdje je sagradila i vilu za najam.