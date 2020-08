Neda proslavila 70. rođendan: 'Sve moje najdraže je uz mene'

Njezini pratitelji i obožavatelji na društvenoj mreži su joj poželjeli sve najbolje i najljepše za rođendan. Uz to, mnogi se i dalje ne mogu načuditi kako izgleda sa 70 godina

<p>Pjevačica zabavne glazbe <strong>Neda Ukraden</strong> danas slavi 70. rođendan, a sinoć je imala pravu proslavu. Slavila je u krugu obitelji i prijatelja u luksuznom restoranu u Crnoj Gori.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Neda se skinula u badić</strong></p><p>Na Instagramu je podijelila djelić atmosfere, a sreću nije mogla sakriti. Dobila je ogroman buket ruža i tortu te istaknula kako je sve najdraže i najvrjednije uz nju.</p><p><br/> </p><p>- Što čovjek više može poželjeti za rođendan? - napisala je pjevačica u opis fotografija.</p><p>Njezini pratitelji i obožavatelji u komentarima su joj poželjeli sve najbolje i najljepše za rođendan. Uz to, mnogi se i dalje ne mogu načuditi kako izgleda sa 70 godina. </p><p>Zbog svoje isklesane linije Ukraden je dobila i nadimak 'najseksi baka Balkana'. Njezini obožavatelji nebrojeno su se puta složili kako bi joj mogle zavidjeti i duplo mlađe kolegice. Često ih razveseli fotografijom u badiću pa joj pohvale stižu na sve strane.</p><p>- Figura ti je odlična s obzirom na godine. Nedo, prelijepa si. Svaka čast na izgledu, kao djevojčica si - pišu joj.</p><p>Pjevačica je prije proslave rođendana odmarala u mjestu Lepetane u Boki kotorskoj, a prethodno je bila na Šolti i u Makarskoj. Izuzetno se raduje nadolazećim koncertima koji su joj bili onemogućeni za vrijeme karantene. </p><p>Uz to, na svoj jubilarni rođendan objavila je i novi spot.</p><p>- Da mi je netko rekao kad sam počinjala karijeru da ću dočekati ove godine u zdravlju, dobroj kondiciji i k tome još nastupati, rekla bih da je to nemoguće. Ali ja sam najbolji demanti te zablude o mladosti i starosti. Ako imaš dobre temelje, odgoj, samosvijest i energiju i ljubav obitelji, problemi i nesreće ne moraju biti razlog da se odustane od života - rekla je Neda za <a href="https://www.kurir.rs/stars/3515387/za-jubilej-prava-ljubav-neda-ukraden-objavila-novi-spot-na-svoj-rodjendan" target="_blank">srpske medije</a>.</p><p> </p>