Neda Ukraden (70) se oprostila s ljetom pa je pozirala u badiću

Fotografirala se na jahti u Boki kotorskoj, a na sebi je imala jednodijelni bijeli badić. Također, 'nabacila' je sunčane naočale i kapu. Fanovi su je 'zatrpali' komplimentima...

<p><strong>Neda Ukraden </strong>nedavno je proslavila 70. rođendan, no ona je jedna od onih pjevačica kojoj godine ništa ne mogu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>A to je pokazala i sada. Pozirala je na jahti u Boki kotorskoj, a na sebi je imala jednodijelni bijeli badić. Također, 'nabacila' je sunčane naočale i kapu.</p><p>- Adio mare, ćao Boka - napisala je u opis fotografije koja je oduševila obožavatelje na Instagramu.</p><p>- Ovo je žena koju volim i cijenim, prezgodna, sve ljepša i ljepša - samo su neki od komentara.</p><p>'Najseksi baka Balkana' nedavno je priznala kako je zaljubljena. Za novi početak, kaže, nikad nije kasno.</p><p>- Imam jednu dugogodišnju bračnu ponudu i jednu aktualnu. Ja iznad svega volim slobodu, no možda se odlučim za tu vrstu priče. Pošto sam jako mlada, život je preda mnom, tko zna - rekla je za <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/neda-ukraden-snimila-novu-pjesmu-i-videospot-pa-odjenula-vjencanicu---620336.html">IN magazin</a>. </p><p>Smatra kako je za ljubavni odnos bitno uzajamno poštovanje, naklonost i divljenje. </p><p>- Veza između dvoje ljudi mora biti takvog karaktera da nikako ne liči na dosadu. Čim je dosada, čim se uzima ljubav zdravo za gotovo, tu je gotovo, tu je kraj ljubavi, to je dosada, to je navika, a u navici kad ste bilo tko da dođe, da se umiješa, a da je malo interesantniji, ode, pukne veza, pukne ljubav - ispričala je Ukraden. </p>