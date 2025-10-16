Neda Ukraden na jedan dan je samo za Cafe postala crnka

S legendarnom pjevačicom Nedom Ukraden (75) našli smo se u centru Zagreba. Taj dan imala je tri snimanja, a u naš studio ušla je s velikim osmijehom i "izula nas iz cipela" zaraznom energijom. Za Nedu ništa nije nemoguće i nema teme koju ne možemo pretresti.

Popričali smo o velikom zagrebačkom koncertu koji je čeka 25. listopada, sa sjetom se sjetili nekih divnih starih vremena, a dotaknuli smo se i obitelji i ljubavnog života. Samo za Cafe na jedan je dan postala crnka, a to joj je u mladosti bio zaštitni znak.

Na razgovor smo "priveli" i Filipa Detelića, trenutačno ga gledamo u novom filmu "Žene, luđaci i malo dobrih pedera".

Vodimo vas iza kulisa nove RTL-ove serije "Divlje pčele", smještenoj u Dalmatinsku zagoru 50-ih.

U vremeplovu Živorad Tomić se prisjetio kultnog filma "In the Mood for Love", od premijere je prošlo 25 godina. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming.