Neda Ukraden na jedan dan je samo za Cafe postala crnka

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Profimedia/Promo

S legendarnom pjevačicom Nedom Ukraden (75) našli smo se u centru Zagreba. Taj dan imala je tri snimanja, a u naš studio ušla je s velikim osmijehom i "izula nas iz cipela" zaraznom energijom. Za Nedu ništa nije nemoguće i nema teme koju ne možemo pretresti.

Popričali smo o velikom zagrebačkom koncertu koji je čeka 25. listopada, sa sjetom se sjetili nekih divnih starih vremena, a dotaknuli smo se i obitelji i ljubavnog života. Samo za Cafe na jedan je dan postala crnka, a to joj je u mladosti bio zaštitni znak.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell


Na razgovor smo "priveli" i Filipa Detelića, trenutačno ga gledamo u novom filmu "Žene, luđaci i malo dobrih pedera".

Vodimo vas iza kulisa nove RTL-ove serije "Divlje pčele", smještenoj u Dalmatinsku zagoru 50-ih.

U vremeplovu Živorad Tomić se prisjetio kultnog filma "In the Mood for Love", od premijere je prošlo 25 godina. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u petak na kioscima.

