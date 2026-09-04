'Neizabrani' vrijeđaju pamet: Od dobrog početka do potopa

Nasukao sam se, ni ne sluteći, na seriju koja, kako običava reći moj kolega Goran Gavranović, vrijeđa pamet. Kad počnem gledati nešto što je već od početka slabo, brzo odustajem. No serija “Neizabrani” (“Unchosen”) u početku me je privukla. Motiv vjerskih kultova i zatvorenih zajednica je izazovan, a prve tri epizode, od ukupno šest, bile su uredne. Očekivao sam da priča dobije brzinu, zanimljive obrate i prihvatljiv svršetak. Nisam ni slutio u što će se pretvoriti i što će sve u nju udrobiti cijenjena autorica televizijskih serija i scenaristica Julie Gearey.

Njezin je omiljeni motiv položaj žene pod pritiskom, a priča serije “Neizabrani” pružila joj je idealan svijet koji stvarno postoji i u kojemu su žene podređene i poslušne, a muškarci vladari žena i djece i svega što u zajednici postoji. To je svijet vjerskih kultova kojih, kaže nam prvi natpis prvoga kadra serije, u Velikoj Britaniji ima dvije tisuće. Nisam mogao vjerovati. Dvije tisuće?! Pa zar je to moguće? Zar je moguće da u tom kraljevstvu demokracije ima dvije tisuće patrijarhalnih fašističkih zajednica u kojima nema sekunde slobode.

Zajednica u seriji zove se “Družba božanska” (“Fellowship of the Divine”), a njezin starješina je gospodin Phillips (Christopher Eccleston) koji svojim podanicima govori: “Blagoslovljeni smo što živimo unutar ove zajednice u kojoj nas veže ljubav, a naše obitelji cvjetaju. U Njegovo ime stvorili smo utočište u kojem naše žene odgajaju, a naši muškarci privređuju. Utočište zaštićeno od napasti vanjskoga svijeta i od zla koje leži u nutrini”.

Gospodin Phillips je vođa zajednice u kojoj je sve jasno. Žene odgajaju, kuhaju i slušaju, muškarci privređuju i naređuju, obitelji cvjetaju i marljivo proizvode djecu, vanjski svijet je napast, a svaki je čovjek u svojoj nutrini zao. Zato je pokornost i poslušnost osnova i smisao života zajednice. Sve do trenutka uznesenja koje svaki pripadnik zajednice željno iščekuje jer će tada, kao “izabrani” uzletjeti na nebo, a svi ostali, “neizabrani”, biti pokopani u paklu.

Foto: PROMO

Ono što je u svemu ovome strašno je da sve to stvarno postoji u Velikoj Britaniji. Autorica serije, Julia Gearey, napisala je kaotičan scenarij, ali sve činjenice o njezinoj “Družbi božanskoj” su istinite. Upoznala je bivše pripadnike vjerskih kultova koji su pobjegli iz zajednica, razgovarala s njima i doznala mračne stvari, javnosti nepoznate.

Glavni lik serije je mlada majka Rosie (Molly Windsor) čijoj je djevojčici Grace (Olivia Pickering) oštećen sluh i koja tijekom nevremena bježi u šumu, misleći da je grmljavina zvuk uznesenja na nebo. Kad Rosie želi trčati za njom da je spasi, zabranjuju joj jer ženama nije mjesto u šumi nego u kući. Ona svejedno odjuri u šumu i nađe Grace kako se utapa u jezeru, a onda, kao s neba, u vodu skače mladi muškarac i spašava dijete.

Taj misteriozni spasitelj zove se Sam (Fra Fee) i u njega će se Rosie zaljubiti jer njezin muž Adam (Asa Butterfield) nije dobar muž, a kasnije ni dobar starješina zajednice, kad naslijedi gospodina Phillipsa koji je u stvari zloglasan ženskar i koji, kao vjerski vođa kori Rosie, a pritom hvata njezinu stražnjicu. Možda se već sad pitate što se to zbiva u seriji i je li sve to ozbiljno. Sve je ozbiljno i kaotično.

Osim glavne junakinje, Rosie, koja zadržava osobine svoga karaktera, sva ostala lica mijenjaju se kako autorica serije poželi ili na koju nogu na dan pisanja ustane. Spasitelji postaju psihopati, vjerni muževi slabići i (možda, ni to nije sigurno) homoseksualci, vjerski vođe seksualni napasnici, a psihopati novi starješine kulta.

Nema čega nema, zbrda, zdola, a sve ozbiljno, turobno kao da je smak svijeta. To je svijet bez humora, smijeha, opuštanja i sumnji, da gledatelj ne bi pomislio kako serija nije ozbiljna. Serija je najavljena kao psihološki triler, a u njoj nema ni psihologije ni napetosti trilera. Sve je tobože objektivno, a u stvari mlohavo, bez perspektive zbivanja i glavne dramske prometnice, da moguća živopisna sporedna skretanja priče ni ne prizivamo.

Prve tri “uredne” epizode režirao je Jim Loach, sin velikoga britanskog redatelja Kena Loacha, koji se proslavio filmom “Naranče i sunce”, istinite priče o britanskom slanju svoje siromašne djece u Australiju i Kanadu. Loach je izjavio da je prihvatio režiju “Neizabranih” jer je zasnovana na stvarnim činjenicama o kultnim zajednicama u Velikoj Britaniji.

Unchosen

NETFLIX

OCJENA:

3/10