'Neka se ne kači sa mnom jer će tek onda izletjeti iz showa'

Jutro nakon prve ceremonije ruža djevojkama donosi nova uzbuđenja, a većina se zadovoljno pakira za izlet.

- Nadam se da će mi Mijo napokon prići i da ćemo pričati. Možda mu je malo previše ta moja energija i možda se malo i boji - rekla je Maja koja smatra da je zato pozvana na neko ležernije druženje. I dok su se neke djevojke pakirale, a druge pozdravljale s natjecateljicama koje ostaju u vili, Samra je molila Moniku da ostane u showu.

Foto: RTL

- Želim ići kući - odlučna je bila Monika, no njezina nova prijateljica nije htjela ni čuti o tome dok se ostalim djevojkama njezina reakcija nije nimalo svidjela.

- Mislim da je samo htjela privući pažnju - komentirala je Barbara ispred vile dok ju je Samra plačući uvjeravala da ostane.

- Odradit ću to samo zbog tebe. Spremna sam se žrtvovati za nju - naposljetku je rekla Siščanka i krenule su na put.

Foto: RTL

Barbara, Anita, Maja, Emily, Nikolina, Mihaela, Monika i Samra krenule su u svoju prvu avanturu, pokušavajući pogoditi kamo idu. Vrijeme su kratile pjevajući i zbijajući šale, a u to su vrijeme u vili djevojke pokušavale shvatiti sinoć uspostavljene odnose. Julie i Alenka komentirale su Samru i Moniku i to kako su se najviše povezale.

- Baš mi je to čudno, Monika je odmah u početku bila hrabra, ustala se protiv Barbare i rekla da ide na prvi spoj - rekla je Julie, a Alenka dodala: 'Mislim da je vidjela kako ima puno jačih cura od nje.'

Foto: RTL

Mijo je odabranih osam djevojaka dočekao sa zakuskom i rakijom na Plitvicama, što se njima jako svidjelo.

- Lokacija je idealna i konačno smo se svi malo opustili. Meni je ovo vrh - rekla je Mihaela, a potom su se svi divili kućicama na drvetu u kojima će odsjesti.

- Kao ptičice ćete biti gore - rekao je Mijo i nasmijao djevojke, a potom su svi nazdravili. Kad su počeli jesti, Mijo je napravio još jednu

lijepu gestu, Samri je donio poseban tanjur jer je vegetarijanka.

Foto: RTL

- Zbog ovoga ima jako veliki plus kod mene zato što je obratio pažnju na moju prehranu i na neke stvari na koje neki ljudi i ne obraćaju pažnju - rekla je Bosanka, a i ostalim je djevojkama to bilo super.

- Nama je lijepo vidjeti da je Mijo spreman na takve geste - komentirala je Emily.

U to su vrijeme u Zagrebu Nuša i Silvia nagađale kamo je Mijo odveo djevojke, a kad im se pridružila Gabrijela, željele su znati kako se osjeća što je dobila ključ od Mijina stana.

Foto: RTL

- Drago mi je zbog ključa, ali bila sam u šoku - rekla je Slavonka, a Nušu je zanimalo što misli o tome što nije pozvana na grupni

spoj.

- One ga dijele, ja ga neću dijeliti, imat ću nasamo spoj s njim - samouvjereno je rekla Gabrijela, a potom su nastavile nagađati koja će djevojka prva na izletu preuzeti inicijativu.

- Jedva čekam da cure dođu i da ih sve ispitamo - rekla je Nuša.

Foto: RTL

A dok su djevojke u vili pokušavale dokučiti tko je zapravo kakav, djevojke na Plitvicama družile su se s 'Robinom Hoodom'. Mijo ih je odlučio podučiti tajnama streličarstva i djevojke su se pokazale vrlo spretnima.

- Bilo bi mi draže da je došao u tajicama - u šali je rekla Emily, a Maja je naglasila kako je Mijo odličan instruktor. Uskoro su se djevojke podijelile u dva tima, a pobjednički će osvojiti nešto uistinu zanimljivo - pidžama party, naravno, u Mijinu društvu. A dok su djevojke pokušavale pogoditi Mijino fiktivno srce, on je odlučio pozvati Moniku na stranu kako bi doznao što je muči.

Foto: RTL

Razgovor je prošao u ugodnom tonu, a Mijo je samo želio od nje da bude svoja i da se ne brine previše. Kad su se vratili, Monika je primijetila ljubomorne poglede ostalih djevojaka, pritom najviše misleći na Nikolinu za koju smatra da se već 'zacopala'.

Pobjednički tim čine Anita, Monika, Barbara i Emily, a gubitnice su bile pomalo razočarane. Potom su se djevojke krenule malo odmoriti, a Mijo je zamolio Samru da malo ostane nasamo s njim.

- Samra je super cura, ali nisam osjetio da je opuštena pokraj mene, osjetio sam nekakav zid - rekao je Mijo.

Foto: RTL

U vili su i dalje raspravljali o tome kad će Gabrijela iskoristiti svoj ključ.

- Izabrao me zato što sam mu zanimljiva i to mi nekako stvara pritisak - iskrena je bila Slavonka dok su Andrea i Marija željele znati sve što misli o Miji. Sara ih je samo pozorno slušala da bi je iživciralo to što im Andrea nije željela otkriti kako joj je bilo nasamo s Mijom.

- Svaki put kad nešto kažem, Sara se počne smijati - komentirala je, a i Gabrijeli se nije svidjelo Sarino provociranje. U kućici na drvetu Emily, Anita, Monika i Barbara iščekivale su Miju, koji se pojavio s pizzama i pivom!

Foto: RTL

- Mijo izgleda kao dečko iz susjedstva i lijepo je vidjeti zgodnog dečka koji može biti toliko jednostavan da ne mora stalno glumiti neku veličinu ili frajera - rekla je Monika da bi potom uživali u ugodnom druženju, razgovoru, smijehu i plesu.

A djevojke su iskoristile priliku kako bi ispitale Miju malo više o njegovu životu. Istodobno, 'gubitnice' su se bacile u špijunažu.

- Nemoj da te netko vidi - šaputale su djevojke Maji koja se odvažila na taj tajni zadatak.

Foto: RTL

- Ljube se - rekla je Sarajka, ali ostale joj djevojke nisu vjerovale zato što ih nije vidjela, nego samo pretpostavila što rade. Poljubaca ipak nije bilo, ali pobjednički tim, ponajprije Barbara, želio je vidjeti Miju golog do pasa.

- Sve se mi borimo za Miju, samo neke iskreno, a neke ne - komentirala je Barbara da bi ga potom Emily pozvala na spoj. Mijo je bio oduševljen njezinim osmijehom, a nju je zanimalo kakve djevojke voli.

- Najviše volim kad je netko svoj i kad je iskren - rekao je Mijo, a oboje su se složili kako je iskrenost najveća vrlina.

Foto: RTL

- Bilo mi je toliko dobro s Emily da sam pomislio: Joj, gdje mi je ruža?! - rekao je Gospodin Savršeni prije nego što su se vratili ostatku ekipe. U vili su i dalje raspravljali o Moniki i njezinu odustajanju od showa, a ponajviše o odnosu Barbare i Monike. Saru je ipak najviše zanimalo hoće li se djevojke vratiti u vilu ili će ostati prespavati.

- Ne namjeravam ih ostati čekati, san je važniji - rekla je Silvia.

Foto: RTL

Na Plitvicama su djevojke željno iščekivale Emily, koja im je prepričavala što je sve razgovarala s Mijom, a Barbara i Monika nisu više mogle prikrivati svoju netrpeljivost.

- Očito u meni vidi konkurenciju pa je zato takva! Samo neka se ne kači sa mnom jer će tek onda izaći iz showa - rekla je

Barbara i naglasila kako misli da je Monika dvolična.

- Počelo je izlaziti na vidjelo kakve smo mi zapravo - zaključila je Emily, a Anita se čudila što se prepiru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ujutro su uživale u doručku u prirodi i razgovarale o djevojkama koje su ostale u vili. Monika je uskoro pronašla pismo, a sve su djevojke pretpostavile kako će Mijo na singl spoj zvati Maju, no ipak se odlučio za Barbaru s kojom će 'letjeti kroz oblake'.

- Žao mi je, ali što je, tu je - rekla je Maja, a potom su je djevojke zafrkavale kako ih je sinoć špijunirala. Atmosfera je u početku bila opuštena, no ubrzo su Barbara i Monika opet počele s raspravama.

- Mislim da Barbaru muči to što misli da sam joj ja najveća konkurencija - istaknula je Monika isto ono što i Zagrepčanka misli za nju.