Neke ističu grudi, neke guzu, ali sve su sto posto prirodne dame

Brojne dame iz naše regije časte svoje pratitelje golišavim kadrovima. Nitko im ne bi dao njihove godine, a to je zato što na sebi stalno rade. Nije im problem vježbati ni dok su na plaži, pored bazena...

<p><strong>Ana Sasso</strong> (57)<strong> </strong>postala je seks-simbolom Jugoslavije kad je u mokroj majici izronila iz mora na splitskim Bačvicama početkom osamdesetih. I sada izgleda jednako zanosno kao prije 40 godina.</p><p>Na društvenoj mreži objavila je fotografije u kupaćem kostimu i pokupila same pohvale na račun izgleda. Sasso nam je svojedobno rekla da vježba tri puta na tjedan u teretani i trči, a trenira od 18. godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Postoje još neke dame kojima bi i upola mlađe kolegice mogle pozavidjeti na savršenoj liniji. Jedna od njih je pjevačica <strong>Neda Ukraden</strong> (69). Njezini obožavatelji prozvali su je 'najseksi bakom Balkana'.</p><p>- Bakica kao bombona. Divna žena. Kao da imaš dvadeset godina - pisali su joj pratitelji.</p><p>Neda nerijetko objavljuje fotografije s plaže gdje pozira u kupaćim kostimima. Nedavno je uživala na otoku Šolti i 'okinula' fotografiju na brodu u jednodijelnom badiću, da bi se onda svega nekoliko dana nakon pohvalila raskošnim poprsjem. Njezini pratitelji pisali su joj kako ne mogu vjerovati da tako izgleda u svojim godinama i zaključili kako se zasigurno radi o silikonima. Pjevačica joj na tu izjavu nije ostala dužna već je napisala 'Provjeri vid. Pamet ne možeš'.</p><p>Još jedna koja je žarila i palila balkanskom scenom, a to čini i danas i izgleda jednako atraktivno je <strong>Lepa Brena</strong>. U listopadu će napuniti 60 godina, a mnogi se pitaju kako zadržava tako mladolik izgled. Tajna je u tome što Brena ne gubi vrijeme pa vježba i na odmoru. Dok se neki sunčaju, pjevačica i na plaži gubi kalorije.</p><p>Po centru Zagreba često ćemo naletjeti na glumicu<strong> Eciju Ojdanić</strong> (46). Ako nije na bicikli, onda trči. Kod nje nema stajanja. Iako joj pratitelji znaju napisati da nema potrebe da trči budući da joj je tijelo savršeno, ona ne može prestati. Ne zato što misli da će dobiti koje kilo već zato što je to sad postala njena ljubav.</p><p>A sličnog stava je i njezina kolegica <strong>Mila Elegović</strong>, koja je u lipnju napunila 50. Dok je bila u izolaciji zbog pandemije korona virusa i nigdje se nije moglo ići, Mili je bilo dovoljan samo njen balkon i ona bi bez pogovora odradila vježbe. Zato sada s guštom objavljuju fotografije s plaže.</p><p>I onda naravno da ove dame 'pogodi' kad netko umanjuje njihov trud i govori da su samo uredile fotografije u Photoshopu ili ih provukle kroz nekoliko filtera. Pa to bi im bilo lakše nego ustrajnost i disciplina koju ove djevojke zasigurno imaju. </p><p> </p>