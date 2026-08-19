Neki su tek sad skužili što znači ovaj stih iz hita Britney Spears

Pjesma "...Baby One More Time" lansirala je tada šesnaestogodišnju Britney Spears u zvjezdanu orbitu 1998. godine i od tada ne silazi s radijskih postaja i playlista na zabavama. Iako je od izlaska pjesme prošlo više od 25 godina, kontroverza oko značenja njezinih stihova i dalje intrigira javnost, a mnogi su i danas iznenađeni pravom pozadinom jednog od najpoznatijih refrena u povijesti pop glazbe.

Rasprava koja ne jenjava: Nasilje ili samo poziv?

U pjesmi Britney pjeva stihove koji su desetljećima izazivali rasprave: "My loneliness is killin' me (And I). I must confess. I still believe (Still believe). When I'm not with you. I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time."

Iako su obožavatelji koji pamte originalno izdanje pjesme frazu "hit me" uglavnom tumačili kao kolokvijalni izraz za "nazovi me", novije generacije slušatelja često su zbunjene. Na društvenim mrežama i forumima poput Reddita, neki obožavatelji tek sada preispituju značenje iza jednog od najpoznatijih stihova, pitajući se zvuči li "agresivno". Mnogi su se pitali može li se stih protumačiti kao referenca na fizičko nasilje, pa čak i na BDSM ili obiteljsko zlostavljanje.

Jedan korisnik Reddita otvoreno je pitao zajednicu kako su razumjeli stih, objasnivši da su ga neki shvatili doslovno kao "ošamari me" ili "udari me", dok su drugi priznali da nikad nisu bili posve sigurni što je pjevačica mislila.

Koje je pravo značenje?

Prava istina, međutim, nema nikakve veze s nasiljem, već je rezultat klasičnog jezičnog nesporazuma. Pjesmu su napisali švedski tekstopisci Max Martin i Rami Yacoub, koji su u to vrijeme slabo poznavali američki tinejdžerski sleng. Kako u svojoj knjizi "The Song Machine" objašnjava novinar John Seabrook, švedski autorski dvojac pogrešno je vjerovao da je izraz "hit me" u Americi uobičajen sleng za "call me", odnosno "nazovi me". Kako navodi Mirror, ispravan izraz je "hit me up".

Njihova namjera bila je napisati pjesmu o djevojci kojoj slomljenog srca nedostaje bivši dečko te ga moli da joj se javi još jednom. Sama Britney pokušala je razjasniti situaciju još 1999. godine u intervjuu za časopis Rolling Stone.

Foto: screenshot/Youtube

​- Ne znači da me fizički udari. U osnovi, znači samo mi daj znak. Mislim da je smiješno što bi ljudi uopće pomislili da to znači - izjavila je tada.

Grupa TLC je odbila pjesmu

Zanimljivo je da je izdavačka kuća Jive Records bila svjesna potencijalne dvosmislenosti. Zbog bojazni da bi naslov mogao biti pogrešno protumačen kao poziv na zlostavljanje, odlučili su promijeniti originalni naziv pjesme "Hit Me Baby (One More Time)" i skratiti ga u svima poznati "...Baby One More Time".

Prije nego što je pjesma ponuđena tada nepoznatoj Britney Spears, autori su je pokušali prodati popularnoj R&B grupi TLC. Međutim, članice grupe odbile su je upravo zbog spornog stiha. Pjevačica Tionne "T-Boz" Watkins kasnije je objasnila da joj se pjesma svidjela, ali da ni u kojem slučaju ne bi pjevala sporni stih, jer to nije bilo u skladu s porukama koje je grupa promovirala.

Osim grupi TLC, pjesma je navodno ponuđena i švedskoj pjevačici Robyn te britanskom boy bendu Five, no na kraju je pronašla put do Britney i postala globalni fenomen.

Foto: screenshot/Youtube

*uz korištenje AI-ja

