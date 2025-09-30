Obavijesti

PREVARILA SE

Nekoliko mjeseci prije razvoda, Nicole Kidman u jednoj je izjavi otkrila tajnu uspješnog braka

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Iako je početkom godine mislila drugačije, u braku Nicole Kidman i Keitha Urbana zajednički tuš i odvojeni wc ipak nisu mogli sačuvati romantiku

Vijest da su se Nicole Kidman (58) i Keith Urban (58) rastali nakon 19 godina braka u ponedjeljak je punila medijske stupce i iznenadila njihove obožavatelje. Naime, kako javlja TMZ, glumica i pjevač country glazbe žive razdvojeno "od početka ljeta". Nicole se brine o njihovo dvoje djece i "drži obitelj na okupu kroz ovo teško vrijeme otkako Keitha nema", rekao je dobro upućeni izvor. Navodno Nicole nije željela razdvajanje i pokušavala je spasiti brak, pa je odluka o rastavi bila jednostrana.

A samo nekoliko mjeseci prije razvoda, Nicole je za W Magazine otkrila tajnu uspješnog braka.

- Da, pjevam pod tušom. Također čujem Keitha kako pjeva pod tušem i čujem kako nastaju njegove nove pjesme. Imamo dvostruki tuš. Tuš s dvije glave: ključ uspješnog braka. Odvojeni WC-i i zajednički tuš s dvije glave! - rekla je Nicole početkom siječnja u velikom intervjuu.

Reuters/Pixsell
Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

Prema njenim riječima, to nije samo praktičnost — dvostruki tuš, odvojen WC, već su ti trenuci kad oboje pjevaju u tušu značajni kao način kako održavaju vezu, razgovor, intimnost i prisutnost jedno drugoga u svakodnevnim sitnicama. Ipak, izgleda da to nije bilo dovoljno da bi brak nakon 19 godina i dalje funkcionirao. 

Prije pet godina u podcastu za Armchair Expert Keith je komentirao njegov odnos s Nicole.

- Ona je jednostavno ta. Ona je ona koju sam tražio cijeli svoj život, i sve se ne samo promijenilo nego se moralo promijeniti u meni ako sam htio krenuti tim putem - rekao je tada Urban. 

No, ove godine Keith nije tako rado komentirao njihov odnos. U lipnju tijekom intervjua na australskoj radio postaji u emisiji 'Hayley & Max in the Morning', on je naglo prekinuo razgovor kad je krenula tema o romantičnoj komediji 'A Family Affair' u kojoj je njegova supruga glumila s Zacom Efronom. Naime, u tom filmu Nicole je ljubovala s mlađim Efronom.

- Kad pričamo o tvojoj prekrasnoj supruzi, Nicole Kidman, koja je bila u toliko odličnih filmova i serija... Što Keith Urban misli kada vidi svoju divnu ženu uz mlađeg muškarca, osobito kad su oni u nekoj ljubavnoj sceni - upitao je voditelj. U nekoliko sekundi, Urban je nestao sa Zoom linije.

