Nema kraja drami! Maida tvrdi da je Miloš imao drugu, a on joj odgovorio: Istina nađe svoj put

Miloš Mićović, poznat kao 'Gospodin Savršeni' iz popularnog showa, oglasio se nakon što je Maida Ribić, pobjednica četvrte sezone, javno iznijela razloge zbog kojih njihova veza nije opstala nakon završetka emisije. Maida je otkrila kako je saznala da je Miloš bio u kontaktu s Barbarom Mandarić, jednom od finalistica, što je dodatno zakompliciralo njihov odnos.

Foto: rtl

Miloš je na ovu situaciju reagirao kratkom izjavom: 'Moram vam reći jednu stvar, istina uvijek nađe put. Nisam glumio u showu, bio sam to što jesam. Tko je prepoznao, prepoznao je. Meni je važno da me ljudi koji me poznaju znaju kakav sam. Ugodan dan'.

S druge strane, Maida je detaljno opisala probleme koji su nastali nakon finala. Prema njezinim riječima, Miloš se ponašao kao da se ništa značajno nije dogodilo između njih dvoje te joj je priznao da mu je teško zbog toga što nije odabrao Barbaru. Maida je istaknula kako ju je povrijedilo njegovo ponašanje i nedostatak truda u njihovoj vezi. Također, otkrila je da je Miloš ostao u kontaktu s drugim djevojkama iz showa i da se viđao s nekima od njih, uključujući Barbaru.

Foto: Instagram / PROMO

- Nakon finala smo dali izjave, željela sam se radovati, ali Miloš je bio kao da se ništa nije dogodilo. Vidjela sam da se nešto dogodilo i okrenula sam na zezanciju i pitala sam ga: 'Što, jesi li se to već pokajao što si mene odabrao?'. A on mi je rekao: 'Pa da, znaš, meni je jako teško što sam Barbaru razočarao, što je nisam odabrao'', prisjetila se Maidi. Nakon toga je, kaže, između njih bila neka čudna energija - počela je Maida.

Foto: RTL

- Miloš okreće priču da sam ja bila drugačija, što inicira da sam glumila cijeli show, ali bilo tko tko je gledao show mogao je jasno shvatiti da nisam išla po pobjedu pod svaku cijenu. Ja sam se promijenila jer on nije bio isti, naravno, ali razumjela sam da mu je teško zbog Barbare. Javila sam mu se kad sam došla kući i rekla sam mu da njegovo ponašanje nije bilo u redu - istaknula je. Njihov pozdrav kada su odlazili s Rodosa bio je samo zagrljaj.

Javila mu se i prije emitiranja 'Gospodina Savršenog', a tvrdi da je svim djevojkama 'lajkao' objave na Instagramu.

- Da ne blatimo jedan drugoga. Ako ćemo se predstaviti prijateljski, želim da mi kažeš ako se viđaš ili čuješ s nekom curom, ne da te provjeravam nego da od medija ne saznam da se s nekom drugom čuješ. Kao što se i dogodilo da sam saznala da se vidio s Barbarom. Dodao je sve cure na Instagram, lajkao je sve, dopisivao se s curama, što mi je okej, ali tolika potreba da se čuješ s curama....Imao je potrebu održavati kontakt, s nekima da ide na dejtove, bila sam višak i uklonila sam se sama - zaključila je.

Foto: Instagram / PROMO

Miloš je ranije izjavio kako povratak u stvarnost nakon showa donosi drugačije okolnosti te da su emocije iz emisije bile stvarne. Međutim, priznao je da su komunikacija i razumijevanje između njega i Maide postali problematični.

Prema njegovim riječima, osjećao se razočarano jer nije dobio podršku koju je očekivao nakon što joj je iskreno priznao svoje osjećaje prema Barbarinoj eliminaciji.

Foto: RTL

Barbara se također osvrnula na situaciju, navodeći kako joj nije žao što nije bila odabrana jer smatra da zaslužuje više od neodlučnosti koju je Miloš pokazao. Dodala je kako uživa u svom životu i prijateljstvu s Marinelom Grljušić, još jednom finalisticom showa.