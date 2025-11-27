Nema razloga za brigu! Maja i Šime spremaju se na još jedan vrući odmor: Izvori otkrili i gdje

Nakon što je poznata pjevačica Maja Šuput obožavatelje zabrinula svojom neaktivnošću na društvenim mrežama i manjkom objava s 'Gospodinom Savršenim', mnogi su posumnjali da je njihovoj bajkovitoj romansi došao kraj. No, izgleda da nema razloga za brigu.

Foto: Instagram/Maja Šuput

Izvori bliski pjevačici su za tportal otkrili kako se spremaju na novo putovanje. Naime, Maja i Šime Elez bi se, nakon što ona odradi novogodišnju gažu u Karlovcu i koncert u Vodicama, trebali odmarati na Baliju. Iako većina za zimski odmor odabire skijanje u hladnijim krajevima, izgleda da ovaj dvojac ipak više voli egzotične destinacije.

Početak ove godine Maja je također provela u toplijim krajevima pa je tako sa sada već bivšim suprugom Nenadom Tatarinovim i sinom posjetila Australiju. Ova glazbenica voli dijeliti fotografije s odmora sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, stoga je za očekivati da će tako biti i ovoga puta.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Maja Šuput i Šime Elez ranije su ovog mjeseca obožavatelje uveseljavali fotografijama sa zajedničkog putovanja u Dubaiju. Fanovi su tako mogli zaključiti da se par, prije ranije spomenutog zatišja, dobro zabavljao. Brčkali su se u bazenu i izlazili na luksuzne večere, a modne kombinacije slavne pjevačice nikoga nisu ostavile ravnodušnim.

Obožavatelje ovog para zabrinulo je što glazbenica od 14. studenog nije s njima podijelila ni jednu fotografiju na kojoj joj se pridružio 'Savršeni', što je dovelo do glasina kako je njihovoj romantičnoj vezi, koja od ljeta zabavlja hrvatsku javnost, došao kraj.