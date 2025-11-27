Poznati par koji već mjesecima plijeni pozornost domaće javnosti nedavno je zabrinuo svoje obožavatelje, no najnovija vijest odagnala je njihov strah
Nema razloga za brigu! Maja i Šime spremaju se na još jedan vrući odmor: Izvori otkrili i gdje
Nakon što je poznata pjevačica Maja Šuput obožavatelje zabrinula svojom neaktivnošću na društvenim mrežama i manjkom objava s 'Gospodinom Savršenim', mnogi su posumnjali da je njihovoj bajkovitoj romansi došao kraj. No, izgleda da nema razloga za brigu.
Izvori bliski pjevačici su za tportal otkrili kako se spremaju na novo putovanje. Naime, Maja i Šime Elez bi se, nakon što ona odradi novogodišnju gažu u Karlovcu i koncert u Vodicama, trebali odmarati na Baliju. Iako većina za zimski odmor odabire skijanje u hladnijim krajevima, izgleda da ovaj dvojac ipak više voli egzotične destinacije.
Početak ove godine Maja je također provela u toplijim krajevima pa je tako sa sada već bivšim suprugom Nenadom Tatarinovim i sinom posjetila Australiju. Ova glazbenica voli dijeliti fotografije s odmora sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, stoga je za očekivati da će tako biti i ovoga puta.
Podsjetimo, Maja Šuput i Šime Elez ranije su ovog mjeseca obožavatelje uveseljavali fotografijama sa zajedničkog putovanja u Dubaiju. Fanovi su tako mogli zaključiti da se par, prije ranije spomenutog zatišja, dobro zabavljao. Brčkali su se u bazenu i izlazili na luksuzne večere, a modne kombinacije slavne pjevačice nikoga nisu ostavile ravnodušnim.
Obožavatelje ovog para zabrinulo je što glazbenica od 14. studenog nije s njima podijelila ni jednu fotografiju na kojoj joj se pridružio 'Savršeni', što je dovelo do glasina kako je njihovoj romantičnoj vezi, koja od ljeta zabavlja hrvatsku javnost, došao kraj.
