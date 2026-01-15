Nema siječanjskog bluesa za Marka Vargeka. Tu su rukomet, ‘Gospodin Savršeni’ i zaruke

Obavijesti

Siječanj na RTL-u ponovno je u znaku rukometa. Europsko prvenstvo vratilo je poznatu euforiju, studijske rasprave i emisiju "Vrijeme je za rukomet", a njezino zaštitno lice i ove je godine Marko Vargek (39).

Iskusni sportski novinar, urednik i voditelj govori nam o povratku u intenzivan ritam Europskog prvenstva u rukometu, radu s rukometnim legendama - Mirzom Džombom i Igorom Vorijem, ali i ulasku u drukčiji televizijski svijet kroz reality "Gospodin Savršeni", koji je od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u! Dotaknuo se i privatnog života, svoje velike podrške, glumice Arije Rizvić (32), koju uskoro planira odvesti pred oltar.

Planet Art obilježava 20 godina, koje će proslaviti Danima Planet Arta u Histrionskom domu od 22. do 31. siječnja, a Marko Torjanac nam otkriva kako je sve počelo.

Zvijezde regionalnog hita "Svadba" ispričale su nam urnebesne anegdote sa snimanja. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u petak na kioscima. 

