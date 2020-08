'Nemam više strpljenja za vaše nasilje. Pretilost je bolest...'

<p><strong>Jacques Houdek</strong> (39) poznat je i kao pjevač bez dlake na jeziku, što nerijetko pokazuje na društvenim mrežama. Ovaj put odlučio je otvoreno pričati o borbi s kilogramima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>- A sad ćemo se malo uozbiljiti. Ok? Mislim da je krajnje vrijeme da ozbiljno popričamo o debljini i o odnosu društva prema pretilim ljudima. Govorit ću o ovoj problematici, čini mi se, sve više, sve glasnije. Govorit ću u svoje, ali i u ime svih mojih debelih prijatelja, znanih i neznanih. Mislim da na tako nešto imam potpuno pravo; biti glas za sve nas koji smo se, sram nas bilo, “usudili” postati i biti debeli. Vjerujem da o tome moram govoriti jer osjećam odgovornost, kao pretpostavljam najpoznatija pretila osoba u regiji, a i kao netko tko živi taj život, cijeli život - napisao je glazbenik na svom Facebook profilu. Dodao je i kako je pretilost bolest te kako se ostvario i u privatnom i u poslovnom smislu, unatoč prognozama da zbog debljine neće uspjeti. </p><p>- Sve nas, koji imamo problem s prekomjernom težinom, osuđuje se i ponižava do te mjere da sam potpuno uvjeren kako je danas daleko najveća “sramota” upravo - biti debeo. Mi smo, ustvari, u tolikoj mjeri stigmatizirani, da je to postao pravi pravcati mobbing. Osim klasičnog sprdanja na naš račun, tu se odmah tako olako i na prečac donose zaključci o našem zdravlju, bez da nam je itko napravio osnovne krvne pretrage ili pregledao nas - svi su stručnjaci, doktori, eksperti koji sve vide - rekao je Houdek i dodao: </p><p>- Više o tome pisat ću nekom drugom prilikom. Za sada ću samo ukratko, onako laički reći da se upravo zbog svoje genetike cijeli život borim s kilama, a inzulinska rezistencija je učinila dodatni problem, da moj probavni sustav uđe u neku vrstu 'lockdowna', pa se stoga, nažalost, prekomjerno debljam. Strahovito lako dobivam kile, a teško gubim na kilaži. Svemu tome svakako nije pomogao moj tempo i neuredan način života, nomadski, vječno na putu, nikada u nekom ustaljenom ritmu - priznaje. </p><p>Glazbenik je napisao i kako više nema strpljenja za bilo kakve predrasude i nasilje, a brojni pratitelji pružili su mu podršku na društvenim mrežama. No otkrio je i što ga je potaknulo da otvori dušu i napiše status o debljini. </p><p>- Dva bračna para o meni su, pred vlastitom maloljetnom djecom izgovorila takve strahote, ne znajući da su moji prijatelji još uvijek prisutni na plaži, u neposrednoj blizini njih, među njima i moj menadžer. Djecu su, naime, između ostalog, učili da ne smiju jesti nezdravo, da ne bi, ne daj Bože, bila ružna i debela kao onaj pjevač Jacques, a usput su s djecom podijelili i da sam jako loša osoba, koju nitko ne voli, koja je valjda najgora na svijetu - rekao je i dodao:</p><p>- Ironično, najviše se sa mnom sprdao jedan čovjek u invalidskim kolicima, po svakoj zdravoj logici osoba koja bi, upravo zbog svoje životne situacije, trebala biti “veća”, te itekako senzibilizirana za različitost. Pred svojom su preslatkom djecom toliko toksina pustili, da je mojoj ekipi doslovno pozlilo. Konfrontirao ih je i posramio moj menadžer; hvala mu što je stao u moju obranu. Rekao im je da ih može biti sram pričati pred djecom tako ružno o nekome koga uopće i ne poznaju, a gospodinu u invalidskim kolicima koji o meni ima tako “divno” mišljenje je napomenuo da sam za osobe poput njega odradio nebrojene akcije, humanitarne nastupe i donirao novac - napisao je za kraj. </p><p> </p>