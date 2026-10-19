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Neobična ekipa u kuhinji: Dok pravi palačinke, Ivi Todorić društvo prave srndać i pas

Piše 24sata,
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Neobična ekipa u kuhinji: Dok pravi palačinke, Ivi Todorić društvo prave srndać i pas
Foto: Instagram/Iva Todorić
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Već neko vrijeme poduzetnica skrbi o srndaću koji uživa u njenom domu skupa s dva francuska buldoga

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Poduzetnica Iva Todorić vikend je provela u društvu bliskih osoba, a emotivne trenutke odlučila je podijeliti sa svojim pratiteljima. U novoj objavi osvrnula se na važnost pravog prijateljstva te je pokazala kako izgleda njena opuštena subota.

U subotu popodne Iva Todorić uživala je u društvu svoje najbolje prijateljice Ivone i njene djece. Iako Ivona dolazi u Zagreb tek otprilike jednom mjesečno, poduzetnica ističe kako je svaka minuta koju provedu zajedno za nju neprocjenjiva. Prisjećajući se posljednjeg desetljeća, Iva je priznala kako je s navršenih pedeset godina shvatila da nema mnogo pravih prijatelja. Naglasila je da je upravo Ivona osoba koja ju je djelima, odanošću i prisutnošću naučila što zapravo znači iskren odnos pun povjerenja.

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Međutim, najviše pažnje privukao je video iz njene kuhinje. Dok je u ležernom izdanju pripremala palačinke, oko nje se okupilo  neobično i simpatično društvo koje ju je pratilo u stopu - pas i srndać. I prije par dana je Iva objavila fotografije na kojima uživa na kauču sa svoja dva francuska buldoga - Rorom i Rivom, te 'Bambijem'. Nije poznato otkud je srndać došao i kako je završio u domu poduzetnice. U svakom slučaju, i pas i srndać dobili su dozu maženja i poljubaca.

Iva se nedavno oprostila od Megi, psa s kojim je provela više od 12 godina. Danas joj društvo prave i dva francuska buldoga s kojima često provodi mirne večeri odmarajući na kauču, a odnedavno i 'Bambi'.

*uz korištenje AI-ja
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